Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Con 93.000 metros cuadrados nuevos, el plan es la política urbana de mayor impacto cotidiano del año, con obras en el centro, corredores comerciales y barrios de los seis distritos

13 de enero 2026 · 06:30hs
La mayor concentración de obras en veredas se dio en el área central

La mayor concentración de obras en veredas se dio en el área central, en el sector comprendido entre bulevar Oroño, avenida Pellegrini y el río. 

Durante 2025, la Municipalidad de Rosario llevó adelante uno de los procesos de intervención urbana más extensos de los últimos años, con un foco puesto en una infraestructura clave y cotidiana: las veredas. A lo largo de todo el año se ejecutó un plan sostenido que permitió reconstruir, reparar o volver transitables 3.080 frentes, intervenir 340 cuadras y sumar 93.000 metros cuadrados de nuevas veredas en distintos puntos de la ciudad.

La mayor concentración de obras se dio en el área central, en el sector comprendido entre bulevar Oroño, avenida Pellegrini y el río. Allí se completaron 150 cuadras enteras, con 17.000 metros lineales reconstruidos, más de 60.000 metros cuadrados de nuevas superficies y alrededor de 1.600 frentes intervenidos.

Calles estructurales del micro y macrocentro como San Lorenzo, Maipú, San Martín, Mitre, España y Montevideo recuperaron continuidad peatonal, accesibilidad y mejores condiciones de circulación, en una transformación que impacta de manera directa en la vida diaria de quienes trabajan, estudian o transitan por esa zona.

En los barrios

El alcance del plan se extendió más allá del centro a través del esquema de Esfuerzo Compartido, que combinó inversión municipal y participación vecinal para mejorar veredas en barrios de distintos distritos. Durante el año se intervinieron 500 frentes, se ejecutaron 16.000 metros cuadrados y se avanzó sobre 35 cuadras, con obras tanto en baldosas como en hormigón, fortaleciendo una política de cercanía y equidad territorial.

Otro eje relevante fue la mejora del entorno urbano en centros comerciales a cielo abierto, con trabajos sobre corredores estratégicos que concentran actividad económica y social como Cafferata, Arijón, Mendoza y Presidente Perón. Las obras alcanzaron a 912 frentes en ambas manos, sumaron 14.500 metros cuadrados, 18.000 metros lineales y 152 cuadras intervenidas, mejorando la experiencia peatonal, ordenando el espacio público y acompañando al comercio barrial en distintas zonas de la ciudad.

Además de las obras nuevas, el municipio sostuvo tareas de mantenimiento integral y bacheo de veredas fuera del área central, con intervenciones equivalentes a 2.500 metros cuadrados, 70 frentes y 600 metros lineales, una dimensión clave para preservar lo ejecutado y atender situaciones puntuales en barrios alejados del casco histórico.

Obras en plazas

Además del fuerte impulso a las veredas, durante 2025 el municipio avanzó con obras en más de 30 plazas de la ciudad, además de parques, playones y polideportivos barriales, consolidando una política de espacio público distribuida en los seis distritos. Las intervenciones apuntaron a mejorar infraestructura, accesibilidad, equipamiento y condiciones de uso cotidiano, con presencia tanto en áreas consolidadas como en barrios en crecimiento.

“Con el plan de plazas logramos que los vecinos vuelvan a la calle, que se apropie de los espacios la gente buena. Hoy podemos pasar por cada obra de noche y la vamos a ver llena, con los chicos jugando, y la familia de picnic o mateada”, dijo al respecto el subsecretario de Obras Públicas, Juan Ferrer.

Las obras alcanzaron a la plaza Santa Isabel de Hungría, plaza Nuevo Alberdi, plaza Sabin y Olive, plaza Mariano Moreno, plaza Tarragó Ros, plaza Fausto Hernández, plaza Chiodi, plaza La Consolata, plaza Yugoslavia, plaza Pinocho y Reservistas, plazoleta Posta de los Arroyos, plaza John Wesley, plaza Esturel, plaza Matheu y la plaza de avenida Condarco y La República, entre otros espacios de uso comunitario que recuperaron su rol como puntos de encuentro y recreación.

A estas intervenciones se sumaron trabajos en parques, playones deportivos y polideportivos como el parque Lineal Ibarlucea, el parque Barrio Olímpico, el parque Sur y el parque de la Colectora, además de playones en distintos barrios, ampliando la red de espacios públicos activos y reforzando la presencia del Estado en el territorio.

“Con el Plan de Plazas se logró que los vecinos vuelvan a ganar el espacio público, el disfrute, el compartir, los chicos jugando. Es la ciudad que queremos. La ocupación nocturna de cada espacio, con juegos integradores, con iluminación, promueven el picnic, la mateada y la gente buena en las calles”, agregó el funcionario.

Tricentenario

El año también estuvo marcado por el avance de las Obras del Tricentenario, un conjunto de proyectos que combinan la recuperación del patrimonio histórico con una mirada estratégica hacia el futuro. En la franja histórica, se desarrollaron tareas de remodelación y puesta en valor de la plaza 25 de Mayo y su entorno, el Palacio Municipal, la Catedral, el Pasaje Juramento y las esculturas de Lola Mora, reforzando el corazón simbólico e institucional de la ciudad.

En paralelo, la franja del Tricentenario y la Rambla de la Innovación consolidaron una serie de espacios culturales, tecnológicos y recreativos que amplían la oferta pública y proyectan nuevos usos urbanos. Proyectos como la Rambla del Tricentenario, el Mercado del Río, la Tecnoteca, Puerto Joven, la Isla de los Inventos, el Cultural Fontanarrosa y los nuevos dispositivos de experiencias inmersivas se integran a una visión de ciudad que apuesta al conocimiento, la cultura y la innovación.

Estas obras no solo recuperan espacios existentes, sino que redefinen áreas estratégicas, conectan la ciudad con el río y construyen una narrativa de futuro, en el marco de un aniversario que excede la celebración y se expresa en transformaciones concretas del espacio urbano.

