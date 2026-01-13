Aeropuerto de Rosario: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Será por trabajos en el sistema de balizamiento, que permitirán gestionar el cambio de categoría, en diversas franjas horarias sin afectar los vuelos comerciales

El Aeropuerto de Rosario estará intervenido por cuatro días en diversas franjas horarias que no afectarán el desarrollo de los vuelos comerciales.

Con vistas a concluir las tareas de la etapa final para la modernización del sistema de balizamiento , desde el gobierno provincial detallaron días y horarios en los que el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) estará intervenido por las obras que permitirán gestionar la obtención de la categoría III.

Desde este martes y hasta el viernes 16 de enero inclusive se finalizará la adaptación del balizamiento para poder tramitar la categoría mencionada, lo que permitirá la posibilidad de que en el aeropuerto de Rosario se puedan desarrollar aterrizajes y despegues seguros incluso con condiciones de visibilidad casi nula .

Para realizar estos trabajos, voceros oficiales indicaron que la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) dispuso que a lo largo de estos cuatro días y por franjas horarias la pista no estará operativa . De todos modos, aclararon que los trabajos se realizarán sin afectar la programación de vuelos comerciales .

A su vez, desde el aeropuerto también aclararon que la operatoria comercial está garantizada ya que los trabajos se realizan en ventanas temporales sin frecuencias comerciales.

Retoques en el aeropuerto de Rosario

Desde el gobierno provincial dieron a conocer el cronograma en el que detallan los días y horarios en los que se desarrollarán los trabajos para dar los retoques finales al sistema de balizamiento.

aeropuerto El aeropuerto de Rosario se reinauguró en los últimos días de diciembre del 2025. Virginia Benedetto / La Capital

El martes 13 de enero, los trabajos se desarrollarán de 15.25 a 18.45 y de 20.30 a 23.45. El miércoles 14 de enero, serán de 14.20 a 17.15 y de 18.35 a 21.05. Para el jueves 15 de enero, se estipularon las franjas horarias de 13.40 a 16.55 y de 20.30 a 23.45, mientras que el último día de trabajos, el viernes 16 de enero, los mismos serán de 9.15 a 13.10, de 14.30 a 18.25 y de 21.15 a 23.45.

Desde el directorio del aeropuerto, indicaron que los trabajos complementarios, que calificaron de "ajustes menores", para pedir el ansiado cambio de categoría están "ingresando en la etapa final".

Cierre del aeropuerto

Entre este martes y miércoles, el aeropuerto de Rosario permanecerá parcialmente cerrado durante más de seis horas debido a los mismos trabajos complementarios de modernización del sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada y reinaugurada.

La interrupción fue dispuesta mediante la resolución A103/2026 de la Anac y suspenderá la operatoria aérea en franjas horarias específicas. Respecto a estos trabajos, fuentes oficiales aclararon que tampoco afectan los vuelos comerciales regulares.

Según la resolución oficial, la pista estará fuera de servicio en los siguientes horarios:

Martes 13 de enero

• 18:25 a 21:45

• 23:30 a 23:59

Miércoles 14 de enero

• 00:00 a 02:45

Durante esos períodos, no estarán habilitados los despegues ni aterrizajes de aviones, y sólo podrán operar helicópteros.