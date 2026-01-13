Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques La adolescente atropelló a un trabajador, escapó y a los pocos metros chocó contra un contenedor y el frente de una vivienda en Ocampo y Constitución. La policía no pudo completar el test de alcoholemia, que fue considerado positivo por protocolo 13 de enero 2026 · 16:29hs

Una adolescente de 15 años chocó varias veces en barrio Cinco Esquinas y no pudo completar el test de alcoholemia

Una adolescente de 15 años, sin carnet de conducir, fue protagonista varios accidentes de tránsito en una misma maniobra: primero arrolló a un trabajador y algunos metros más adelante chocó contra un contenedor y el frente de una vivienda en barrio Cinco Esquinas. La joven no pudo completar el test de alcoholemia y la justicia le formó una causa por lesiones culposas.

El barrio Echesortu quedó atónito ante el raid de choques y lesiones que provocó la joven de 15 años, identificada como M.M., cerca de las 8.30 de este martes. En primer lugar, cerca de la zona de Ocampo y Constitución arrolló a un trabajador de una empresa de telecomunicaciones que intentaba mover una de las camionetas de la empresa. Sus compañeros alertaron la situación y la ambulancia de traslado de la ART de la compañía lo trasladó al Sanatorio Mapaci. En la misma cuadra también se estrelló contra otros autos que estaban estacionados.

La adolescente escapó del lugar, pero ya había perdido el control del Volkswagen color gris y en Ocampo y San Nicolás embistió un contenedor y el frente de una casa. Luego hizo varios metros sobre la vereda hasta detenerse, donde fue asistida por los vecinos.

choque Al lugar llegó un hombre, que confirmó ante la policía que era titular del rodado, y reclamó que la menor había tomado el vehículo sin su consentimiento y aprovechando que él estaba durmiendo. Versiones de los vecinos agregaron que este hombre mantendría una relación sentimental con la joven de 15 años.

Teste fallido e inicio de causa a la adolescente La policía que llegó al lugar pidió la presencia del Sies y del personal de Tránsito Municipal, que realizó el tets de alcoholemia, aunque no pudo completarlo. Los agentes de tránsito intentaron realizar varias veces el proceso, sin embargo, la joven fallaba en cada intento, frente a esto el protocolo indica considerar positivo el caso. “Interrumpía la exhalación”, aseguró una fuente municipal ante la consulta de La Capital. Con el hecho consumado y el trabajador atendido en el Mapaci, la joven pasó por la Comisaría 16º donde se radicó la denuncia. Allí también se comunicó la jueza Virginia Gaverana que dispuso la conformación de una causa por lesiones culposas en accidente de tránsito, pidió la identificación de la menor y obligó a darla en guarda directamente a su madre.