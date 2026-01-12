Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque El siniestro sucedió este lunes a la altura de Sauce Viejo. La víctima murió en el Hospital Cullen y era un efectivo del servicio penitenciario de Santa Fe 12 de enero 2026 · 08:16hs

Foto: APSV El auto terminó volcando tras chocar contra un caballo en la Autopista Rosario-Santa Fe

Un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial, identificado como Juan Alberto García Rogido, falleció luego de chocar con su automóvil a un caballo que se había cruzado en la autopista Rosario-Santa Fe y embistió a un caballo. Como consecuencia del impacto, el vehículo terminó volcando sobre el pavimento y el conductor salió despedido del habitáculo.

El siniestro sucedió este lunes cerca de las 6 a la altura del kilómetro 132, en jurisdicción de Sauce Viejo, sobre el carril de la autopista que va hacia Rosario. El hombre, de 43 años, llegó con vida a Santa Fe, pero en grave estado.

Según las primeras informaciones, el automovilista sufrió múltiples heridas de consideración. Fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, sin embargo no resistió y falleció minutos antes de las 9.

Debido al siniestro, se implementó una reducción de calzada en ambas manos de la autopista, lo que provocó demoras y circulación asistida en la zona. En el lugar trabajaban personal policial, peritos accidentológicos, servicios de emergencia y operarios de la Autopista Santa Fe–Rosario, quienes realizan tareas de control, peritaje y limpieza de la calzada. choque auto caballo El auto terminó volcando tras chocar contra un caballo. Sucedió este lunes a la altura de Sauce Viejo Foto: APSV