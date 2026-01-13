La Capital | Ovación | Newell's

Llegó a Newell's siendo un desconocido y quiere ganarse un lugar en el rojinegro: "Espero estar a la altura"

Uno de los refuerzos que sumó el rojinegro dijo que el objetivo del plantel es pelear títulos y prometió aportar lo suyo para alcanzarlo

13 de enero 2026
Nicolás Goitea dijo que quiere ganarse un lugar en el equipo de Newells.

Nicolás Goitea dijo que quiere ganarse un lugar en el equipo de Newell's.

¿Quién es Nicolás Goitea? Hasta hace un par de semanas, nadie en Newell's habría podido responder al interrogante. Pero algo cambió: el club fue a buscarlo, llegaron a un acuerdo y el jugador rápidamente se convirtió en jugador rojinegro. Y hoy entrena a full con el plantel.

Goitea viene de Huracán. Es zaguero central, tiene 28 años y surgió en el equipo santiagueño de Vélez de San Ramón. De allí pasó a Central Córdoba y luego también jugó en Mitre de esa provincia y Delfín de Ecuador. Y en 2025 pasó por el Globo.

Nicolás Goitea en Newell's

Después de firmar contrato y sumarse al plantel que conducen Favio Orsi y Sergio Gómez, Goitea se metió de lleno en la preparación con vistas al debut de Newell's en el torneo Clausura, que será el 23 de enero ante Talleres en Córdoba.

Hasta ahora no había hablado, razón por la cual sus palabras son algo así como una presentación ante el mundo Newell's. "Jugar aquí es una gran oportunidad para mí, y también una gran responsabilidad", dijo el defensor, que viene a pelear el puesto con varios compañeros.

"Sabemos lo que significa estar en un club como Newell's. Cuando Sergio (Gómez) me llamó, no tuve que pensarlo mucho. Me dijo que necesitaba que venga a trabajar y ganarme mi lugar. Y me decidí rápido", contó.

Dijo que aportará "esfuerzo y sacrificio" al equipo, y que intentará sumar desd el lugar que le toque. "Haré siempre lo que sea mejor para el equipo", prometió.

"Un defensor con salida y juego aéreo"

Goitea dijo que lo que le toca es defender, pero que también puede aportar salida y juego aéreo. Y elogió a la dupla integrada por Gómez y Favio Orsi. "Transmiten las ganas de querer ganar siempre, de entrenar al cien por ciento todos los días, la idea de que para ganar hay que trabajar", contó.

Por último, habló de los objetivos del plantel rojinegro conducido por la dupla Orsi-Gómez. "Queremos salir campeones. Estoy muy ilusionado y feliz, disfrutando. Quiero jugar con el Coloso lleno porque sé que la gente de Newell's es muy fiel", abundó. Y remató: "Sinceramente, espero estar a la altura".

