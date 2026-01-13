La Capital | Policiales | escruche

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

El titular de la Secretaría de Gobierno dijo que tras la incursión de ladrones en la Municipalidad "se reforzará la vigilancia interna del edificio"

13 de enero 2026 · 11:45hs
El Palacio de los Leones. Los ladrones ingresaron por los andamios que están por calle Santa Fe

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Palacio de los Leones. Los ladrones ingresaron por los andamios que están por calle Santa Fe, aprovechando el telón negro que cubre la estructura

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, brindó esta mañana más precisiones sobre el robo tipo escruche que sufrió el Palacio de los Leones durante el último fin de semana. Los ladrones ingresaron al edificio por el sector de calle Santa Fe, aprovechando los andamios colocados para arreglar la fachada del inmueble y al parecer deambularon por algunas oficinas. Se llevaron caños de cobre y cables eléctricos, principalmente de los equipos de aire acondicionado.

“Más que un robo, para nosotros fue un hecho de vandalismo en la búsqueda de cobre o cables. No se llevaron nada de valor, ni siquiera equipos informáticos”, remarcó el funcionario municipal durante una conferencia de prensa que brindó este martes en el Palacio de Los Leones, sede administrativa y política de la Municipalidad.

Chale remarcó “que se trató de un robo menor" y explicó: "Se llevaron cables de cobre de algunos equipos de aire acondicionado, que están sobre el frente de calle Santa Fe y cables de electricidad. Evidentemente, buscaban reducir materiales, metales como el cobre que tiene cierto valor. Del interior del edificio se llevaron cosas menores: mates, un termo; pero ningún equipo informático, nada de valor”.

Cómo fue el escruche en el Palacio de los Leones

Chale estimó que la incursión de los ladrones “sucedió durante el fin de semana. "Creemos que usaron los andamios para acceder por el primer piso. Una de las puertas que estaban forzadas es de uno de los salones del primer piso. Esto nos obligó a tomar recaudos diferentes en materia de seguridad cuando el edificio está cerrado, particularmente en la tarde noche y madrugadas de sábado y domingo. Anoche dispusimos un refuerzo de la seguridad interior que ya tiene el edificio”, explicó el funcionario.

Mencionó que el Palacio de los Leones “es un edificio muy grande, tiene tres accesos. El detalle de estar con la obra nos pone un poco más vulnerables" y que "la investigación de PDI está en curso, pero el hecho en sí fue menor. Igualmente, es una señal de alerta para reforzar la seguridad interior a partir de ahora en función del tiempo que demande la obra sobre la fachada”.

Chale dijo que los ladrones treparon por los andamios que están por calle Santa Fe, aprovechando que están protegidos o envueltos por una media sombra o paño de color negro. “Ese paño o telón hace que no se pueda ver bien hacia el interior de los andamios con las cámaras (de video vigilancia). Los ladrones forzaron una parta del primer piso, y ahora todas esas aberturas fueron reforzadas a partir de esto para que, aún subiendo por los balcones, no haya riesgo de ingresos. Son aberturas de mucha antigüedad, y queremos salvar esa fragilidad con un trabajo que la Secretaría de Obras Pública ya está instrumentando para que no vuelva a ocurrir”, subrayó Chale.

Sebastian Chale.jpg
El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale: “Hay una investigación en curso y esperamos que se pueda esclarecer el robo

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale: “Hay una investigación en curso y esperamos que se pueda esclarecer el robo"

Piezas de valor, a salvo

“Hay una investigación en curso y esperamos que se pueda esclarecer. Lo importante es que no tenemos que lamentar pérdida de objetos de valor. La verdad es que hay piezas con valor simbólico, incluso en el despacho del intendente, pero los ladrones no entraron allí. Lo único que se llevaron fueron unos caños de equipos de aire acondicionado que además fueron reparados ayer. El municipio funciona con total normalidad. No hubo grandes destrozos, con el transcurrir de las horas pudimos advertir que había una situación de robo. Lo detectamos cuando advertimos que uno de los equipos no enfriaba bien y algunos no encendían. A partir de ahí hicimos un relevamiento en cada oficina y toda esa información fue volcada en la denuncia que hicimos”, agregó.

Chale remarcó que “más que un hecho de robo, esto fue un hecho de vandalismo en la búsqueda de cobre o cables sobre todo en el exterior. Todo hace pensar que fue algo rápido, seguramente de noche y con la particularidad de haber ingresado por un andamio que tiene una cobertura que oculta la visibilidad. Tenemos personal de seguridad y a partir de lo que ocurrió vamos a disponerla en esta parte del edificio que está más expuesta por la obra”.

