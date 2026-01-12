Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario: qué se sabe hasta ahora

Tras el anuncio de la separación de Macri y Awada, las especulaciones sobre su ruptura no pararon de aparecer. Ahora, afirman que la empresaria tiene un nuevo amor

Tras confirmar su separación de Mauricio Macri, Juliana Awada se convirtió nuevamente en foco de atención mediática. Según trascendió, la empresaria estaría recorriendo un nuevo camino sentimental junto a un empresario financiero .

Según informó el periodista Gustavo Méndez en el programa La mañana con Moria (El Trece), la empresaria “estaría conociendo a un empresario argentino” vinculado al sector de las finanzas y que actualmente no reside en el país . La información, según Méndez, proviene de una fuente que describió como “muy buena”, aunque por ahora no fue confirmada por ninguno de los protagonistas.

El panelista incluso deslizó que esta relación podría hacerse pública dentro de unos meses , cuando ambos decidan “blanquear” el romance. “Me dicen dentro de tres meses van a blanquear”, aseguró Méndez y Moria aprovechó la ocasión para mantener la ironía: “ Somos como alces. Qué lindos los alces” , disparó la diva haciendo gesto de “cuernitos” con sus manos.

Romance, separación y acuerdos

La noticia de la separación de Awada y Macri causó sorpresa en los medios. La empresaria textil confirmó la ruptura en sus redes sociales con un mensaje sobrio, en el que pidió respeto y discreción, subrayando que se trataba de “procesos íntimos personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”. Actualmente se encuentra pasando unos días en la Patagonia junto a su familia.

En el mismo ciclo televisivo donde surgieron los rumores sobre el nuevo amor de la exprimera dama, también se habló de un supuesto acuerdo entre Awada y Macri para coordinar la forma en que anunciarían sus nuevas relaciones a la prensa. Según Méndez, ambos habrían establecido que Macri presentará primero a su nueva pareja, en caso de tenerla.

Sin confirmación oficial

Por el momento, ninguna fuente oficial confirmó la identidad del empresario ni la veracidad del romance. Las versiones que circulan en distintos medios apuntan a que todo se encuentra en una etapa aún muy incipiente y basada en rumores mediáticos.

Mientras tanto, tanto Juliana Awada como Mauricio Macri enfrentan un nuevo capítulo en sus vidas personales, luego de cerrar una etapa que marcó la agenda pública durante más de una década.