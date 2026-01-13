La Capital | Economía | inflación

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8% en diciembre

El Indec difundió los datos del Indice de Precios al Consumidor, que acumuló una suba de 31,5% en 2025. Desde mitad de año que el indicador no para de subir. En enero se estrena la nueva medición

13 de enero 2026 · 16:13hs
El Indec dio a conocer el índice de inflación de diciembre.

El Indec dio a conocer el índice de inflación de diciembre.

La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo difundió el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a 2025, que fue de 31,5%. Es el acumulado más bajo en ocho años, calculado en base al mecanismo de medición que el organismo aplicó hasta el mes pasado. Más allá de esto, los datos hablan de una tendencia alcista que lleva siete meses en la comparación mensual y dos meses en la interanual.

La variación del IPC fue más pronunciada en el NOA (3,4%), Cuyo (3%) y la Región Pampeana (2,9%). El Gran Buenos Aires tuvo una variación de 2,8%, mientras que en el NEA y Patagonia fue de 2,6%.

Rubro por rubro

La división de mayor aumento en el mes fue transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Por encima del índice general también evolucionaron Comunicación (3,3%), restaurantes y hoteles (3,2%) y alimentos y bebidas (3,1%). En sintonía se movieron los precios de las bebidas con alcohol (2,8%), mientras que por debajo se ubicaron bienes y servicios varios (2,6%), recreación y cultura (2,5%),salud (2,1%), equipamiento y mantenimiento para el hogar (2%), prenda de vestir y calzado (1,1%) y educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y estacionales (0,6%).

Entre los aumentos más relevantes del último mes para la región pampeana figuran carnes y derivados (8,4%), transporte público (5,4%), combustible (4,9%), restaurantes y hoteles (4%), alquiler de vivienda (3,8%) y pan y cereales (3,6%).

Alzas y bajas del año

A nivel de grandes rubros, la evolución anual fue la siguiente: educación 52,3%; restaurantes y hoteles 42,2%; vivienda, electricidad, agua, gas y otros combustibles 41,6%; comunicación 35%; bienes y servicios varios 32,9%; alimentos y bebidas no alcohólicas 32,2%, transporte 32%; recreacón y cultura 30,5%; salud 28,2%; bebidas alcohólicas y tabaco 25,2%; equipamiento y mantenimiento del hogar 19,3% y prendas de vestir y calzado 15,3%.

Las mediciones anticipadas, tanto de consultoras privadas como de organismos subnacionales, daban cuenta de una inflación del orden del 2,5% en el último mes del año. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires (Caba) midió un aumento del 2,7% en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y un incremento acumulado de 31,8% en el año.

La variación en el nivel general de precios se vio impulsada principalmente por las subas en transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En Caba, la variación en los precios de los bienes durante el mes de diciembre fue de 2,5%, mientras que entre los servicios llegó a 2,7%. Entre los regulados la suba fue del 3,2%, mientras que en para el resto del IPCBA llegó al 2,8%.

Cambio de método

A partir de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comenzó a calcular el IPC en base a la canasta de gastos de los hogares de 2017/18, cuando hasta diciembre lo hacía en base a una referencia más desactualizada del consumo, por una encuesta de 2004/5.

La vieja canasta fue diseñada en una época en la que los gastos en comunicación, transporte y servicios, entre otros, ocupaban un lugar marginal en la vida de las personas. Por el contrario, la nueva medición corrige los patrones de consumo, incrementando la ponderación de rubros que son fundamentales en la actualidad. Una pondera más los alimentos y bebidas y la otra los servicios.

En términos estadísticos, el gobierno de Javier Milei sacó provecho de no aplicar la actualización de la canasta de gastos en los últimos dos años. Si se hubiera aplicado la nueva medición, la suba de precios acumulada desde su asunción se ubicaría en torno al 269%, unos 10 puntos por encima de lo que arrojó el índice vigente construido con patrones de consumo de 2004/2005 (259%) para el mes de noviembre.

Por decisiones de política económica, que involucran el costo de las tarifas de servicios públicos, la inflación fue sobrevalorada en el gobierno anterior y subvalorada en el actual. Por caso, el IPC aumulado de 2020 habría sido de 36,02% en lugar de 30,64%. La supuesta hazaña desinflacionaria de la actual administración empalidece con los datos ajustados.

Mientras la actual canasta arroja una inflación acumulada de 7.348% en los últimos ocho años, para la nueva canasta es de 8.120%. La diferencia de 772 puntos porcentuales se explica principalmente por la importante suba de precios en servicios, transporte y comunicación que tuvo lugar desde diciembre de 2023.

Noticias relacionadas
La meta de inflación anual proyectada en el presupuesto 2026 podría alcanzarse a mitad de año.

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Los precios se entonaron en los últimos meses del año y arrancaron el 2026 con nuevas listas.

Los precios recibieron el año nuevo con una tendencia alcista

Marcos Lavagna, titular del Indec.

El Indec pone en marcha la nueva medición del índice de precios

golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023 y los estatales perdieron un tercio de su salario real

Golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023 y los estatales perdieron un tercio de su salario real

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Lo último

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Depresión: alarmante aumento de las consultas ¿hay respuestas para todos?

Depresión: alarmante aumento de las consultas ¿hay respuestas para todos?

Tragedia en Brasil: una mujer, su pareja y su hijo de 4 años murieron electrocutados por un cable caído

Tragedia en Brasil: una mujer, su pareja y su hijo de 4 años murieron electrocutados por un cable caído

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

La adolescente atropelló a un trabajador, escapó y a los pocos metros chocó contra un contenedor y el frente de una vivienda en Ocampo y Constitución. La policía no pudo completar el test de alcoholemia, que fue considerado positivo por protocolo
Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques
La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8% en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8% en diciembre

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero
La Ciudad

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares

Choque y alcohol: la influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

Choque y alcohol: la influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Ovación
El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newells a otro equipo sin despedirse de los hinchas
OVACIÓN

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newell's a otro equipo sin despedirse de los hinchas

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newells a otro equipo sin despedirse de los hinchas

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newell's a otro equipo sin despedirse de los hinchas

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

El hijo de Batistuta junto a Chamot y Boggio asumen un ambicioso proyecto en un equipo del interior

El hijo de Batistuta junto a Chamot y Boggio asumen un ambicioso proyecto en un equipo del interior

Policiales
Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares

Prisión preventiva para el hombre que había acosado a una empleada de un almacén de Alberdi

Prisión preventiva para el hombre que había acosado a una empleada de un almacén de Alberdi

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

La Ciudad
Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Avanzan las obras del Estadio Arena en el parque Independencia: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Avanzan las obras del Estadio Arena en el parque Independencia: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Información General

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Alerta entre nutricionistas: La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población
Salud

Alerta entre nutricionistas: "La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población"

Revelan que el 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
La Ciudad

Revelan que el 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción en la AFA
Ovación

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción en la AFA

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
Información General

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
La Ciudad

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
Información General

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Por Alvaro Torriglia
Economía

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario
La Ciudad

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración
Información General

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda
Policiales

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano
La Ciudad

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
La Región

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario
Información General

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario