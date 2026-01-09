Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fijó el encuentro para el viernes próximo. Buscan abrochar una estrategia que facilite la sanción de la ley

Los días de calma que viene transmitiendo la Casa Rosada se verán interrumpidos el viernes próximo, cuando la mesa política designada por el presidente Javier Milei vuelva a reunirse con el objetivo de avanzar con la reforma laboral .

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , convocó a los interlocutores a cargo de la negociación legislativa a reeditar los encuentros semanales el 16 de enero.

De ese modo, en sus despachos ubicados en la planta baja de Balcarce 50 se darán cita el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; el armador Eduardo "Lule" Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt .

También podrían participar la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Economía, Luis Caputo , quienes suelen hacerlo de modo ocasional.

El objetivo de la mesa política

Consumados los días habilitados para que los funcionarios y legisladores se tomen vacaciones, el Poder Ejecutivo acciona los mecanismos que le permitan anotarse un nuevo triunfo en el Congreso, el primero de 2026, luego de haber cerrado diciembre con la sanción del presupuesto y la ley de inocencia fiscal.

Algunos de los alfiles designados para el despliegue de la estrategia ya movieron sus cartas: Bullrich adelantó que convocará a una comisión, que funcionará a partir del viernes, a cargo de la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas.

El 26 de enero, los senadores debatirán sobre la temática con la intención de facilitar al tratamiento previsto para los primeros días de febrero.

Otro de los que reabrió el canal de diálogo fue Santilli, quien el miércoles pasado inició en Chubut la primera de las diez visitas al interior del país previstas para enero.

Los planes provinciales continuarán la semana próxima, cuando el funcionario visite Chaco, el lunes, para reunirse con el aliado Leandro Zdero y se entreviste con Alfredo Cornejo en Mendoza.

El proyecto para la reforma laboral es una de las principales obsesiones de la administración libertaria, que intenta afinar el debate antes del inicio de sesiones extraordinarias, previsto para el 2 de febrero.

Interrogantes

Hasta entonces, confluyen algunas dudas sobre la posibilidad de habilitar cambios en dos puntos clave del articulado: el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

También está en debate la posibilidad de añadir proyectos al temario que alcanza a la ley de glaciares, una de las principales demandas de los gobernadores, y la chance de posponer el tratamiento de la reforma del Código Penal, algo que llevará varios meses de discusión.

Todos esos puntos serán abordados el viernes, cuando los funcionarios retomen de lleno la actividad y vuelvan a verse las caras por primera vez en 2026.