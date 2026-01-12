El tiempo en Rosario: anticipan un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Policiales
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
POLICIALES
Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año
La Ciudad
A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo
La Ciudad
Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"
Política
En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés
La Ciudad
Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?
La Región
Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario
Información general
Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Salud
Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Policiales
Barrio Triángulo: hirieron a balazos a una mujer que cenaba frente a su casa
El Mundo
Crisis en Venezuela: el Papa recibió a María Corina Machado en el Vaticano
Policiales
Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Política
Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Información General
Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales premios
Información General
Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur