El tiempo en Rosario: anticipan un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

La temperatura máxima no pasaría de 33º, lo que representaría una baja frente a los casi 36º que se registraron este lunes

12 de enero 2026 · 23:21hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 33º, lo que representaría una baja frente a los casi 36º que se registraron este lunes. Durante la jornada se espera que aumente la nubosidad, en vísperas de un miércoles con muchas nubes y ráfagas vespertinas, y a la espera de un jueves con posibles tormentas aisladas.

La madrugada del martes llega con vientos leves del norte, una marca de 20º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 28º. Para la tarde se espera que esté mayormente nublado, con una máxima de 33º bajando a 25º en la noche.

El miércoles tendría cielo parcialmente nublado y, desde la tarde, mayormente nublado con ráfagas de hasta 50 km/h. Los registros estarían entre 32º y 22º.

Para el jueves anticipan una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento de tormentas aisladas, con una máxima de 30º y una mínima de 20º.

El viernes estaría parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 30º y la mínima bajando a 18º.

El sábado tiene previsiones de una temperatura máxima de 30º y una mínima de 17º, con cielo algo nublado.

El domingo estaría mayormente nublado aunque los registros estarían en ascenso: 34º de máxima y 22º de mínima.

