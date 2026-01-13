Avanzan las obras del Estadio Arena en el parque Independencia: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

El espacio cubierto diseñado para los Juegos Suramericanos que inician el 12 de septiembre tendrán un frente con bares y restaurantes

Avanzan las obras del Estadio Arena de Rosario , en el expredio de la Rural en el Parque de la Independencia. El espacio está pensando para recibir los próximos Juegos Suramericanos 2026, pero luego pasará a ser explotado por un privado a través de un proceso de licitación que ya se lanzó.

El intendente Pablo Javkin encabezó la recorrida ofrecida a los medios de la ciudad, en la que mostró los avances de la construcción del futuro Estadio Arena de Rosario, luego de “tantos años que se habló de tener un espacio cubierto de estas dimensiones”, señaló el mandatario que hizo un alto sobre la superficie donde se edificarán los vestuarios o camarines, según el evento que se esté desarrollando.

Javkin aseguró “estar a tiempo y hasta avanzados te diría” en los trabajos y adelantó que a partir de marzo ya se va a trabajar en el interior del Estadio Multipropósitos Arena de Rosario .

El Estadio Arena tiene es construido con fondos de la provincia de Santa Fe para el desarrollo de los Juegos Suramericanos 2026, donde Rosario comparte sede junto con Santa Fe y Rafaela. En el futuro estadio rosarino la actividad principal la gimnasia y taekwondo.

Qué pasa luego de los Juegos Suramericanos

Cuando los Juegos Suramericanos lleguen a su fin, el Estadio Arena quedará como parte de la infraestructura de la ciudad. A este espacio se le sumará el microestadio también en el Parque Independencia y el complejo de piletas en la zona sur de la ciudad.

Puntualmente sobre el Estadio Arena, Javkin recordó que está en marcha el proceso licitatorio que prevé abrir los sobres con la oferta el 9 de febrero. El privado tendrá “la explotación comercial y las obras complementarias de las tribunas para llegar a los 9 u 11 mil espectadores”, agregó.

Según detalló el intendente, las obras que se hacen previo a la licitación, que están directamente relacionadas con el evento deportivo que recibirá Santa Fe en septiembre, tienen una inversión de más de 8 millones de dólares. El gasto total de la construcción se completará con el privado que se adjudique la licitación.

La empresa o grupo de empresas que se hagan cargo el Estadio Arena tendrán 30 años para su explotación, pero también deberán “mantenerlo, desarrollar el espacio gastronómico, las obras en las tribunas y pagar el canon”, apuntó Javkin. La concesión contempla la explotación del estadio, la rehabilitación de los galpones y de la zona del picadero y el sector histórico. Además de la construcción de un centro de convenciones y un estacionamiento bajo tierra. “Esto es lo más parecido a los estadios arenas que se ven en otras ciudades. Parecido al Movistar Arena de Buenos Aires”, completó.

De todas formas, el intendente aseguró que el objetivo del municipio y la provincia es lograr impulsar un sector gastronómico antes del inicio de los Juegos Suramericanos, estipulados para el 12 de septiembre. Por otro lado, celebró que estos nuevos espacios permitirán “tener un lugar cerrado para evitar inconvenientes de recitales y eventos con el entorno, con los vecinos”.

Largó la licitación de la ex-Rural

La Municipalidad de Rosario lanzó la licitación nacional e internacional para transformar el predio de la ex-Rural del parque Independencia en un polo de eventos culturales, espectáculos y gastronomía. En un mes, el 9 de febrero, será la apertura de los sobres con las ofertas que se recibirán hasta ese día, luego de que la semana pasada se publicaron los pliegos generales y técnicos finales.

La concesión será por 30 años e incluye obras para un estadio de espectáculos, salones, estacionamiento subterráneo, locales gastronómicos y espacios verdes, que se extienden sobre un terreno de casi 9 hectáreas.

obras Estadio Arena ex Rural03 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El otrora predio de la Rural cuenta con dos áreas principales que, sumadas, representan una superficie total aproximada de 86.700 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera:

>> Área pública: tiene una superficie aproximada de 28.000 metros cuadrados. El concesionario tendrá la obligación de remodelar y mantener este sector, incluyendo sus veredas perimetrales.

>> Área de uso exclusivo: posee una superficie aproximada de 58.700 metros cuadrados, destinada a la concesión y explotación comercial.

Canon y pago

El canon, es decir, la contraprestación mensual que el concesionario debe abonar a la Municipalidad de Rosario por la explotación del predio, no será una cifra fija e inamovible, sino que se determina mediante una fórmula polinómica y se ajusta periódicamente para mantener su valor real. El canon base mínimo exigido es de $50.000.000 mensuales.

obras Estadio Arena ex Rural01 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La fórmula tendrá cuatro indicadores clave: el valor del metro cuadrado de alquiler del salón multipropósito y del estadio arena, el costo de la hora de estacionamiento y el precio de venta de una gaseosa de primera marca. Esta estructura de pago se revisa trimestralmente y escala de forma progresiva por etapas o a medida que se produzca la habilitación anticipada de las distintas unidades de explotación.

Para facilitar el desarrollo del proyecto, el pliego establece un cronograma de pagos progresivo o escalonado basado en el tiempo transcurrido desde la toma de posesión, del mes 12 al 23 se paga el 15% del valor total del canon, del mes 24 al 35 se paga el 30%, del mes 36 al 47 se paga el 45%, del mes 48 al 59 se paga el 70%, y a partir del mes 60 debe comenzar a abonar el 100% del canon.

Pero si el concesionario termina y habilita comercialmente un sector antes de los plazos máximos previstos, debe empezar a pagar la parte proporcional del canon asignada a esa unidad de explotación.