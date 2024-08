Milei respaldó a Messi tras el ataque a su mansión y le hizo un pedido a Pedro Sánchez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1820844471463895262&partner=&hide_thread=false En España, los comunistas que quieren "asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático" vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia.



Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro… — Javier Milei (@JMilei) August 6, 2024

Para cerrar, sentenció: “El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado. Viva la libertad carajo”.

El episodio que causó la reacción de Javier Milei ocurrió este martes cuando activistas de Futuro Vegetal accedieron a la mansión de Messi en la isla ibérica y lanzaron pintura roja y negra a la fachada. Todo ocurrió mientras levantaban una pancarta en la que podía leerse ‘Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police’ (‘Ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía’, en inglés).

Vandalizaron la casa de Messi

Activistas medioambientales vandalizaron este martes con pintura roja y negra la fachada de la mansión de Lionel Messi en la isla española de Ibiza con el fin, de acuerdo a lo que expresaron, de denunciar la “responsabilidad de los ricos” en la crisis climática.

En un comunicado que dio a conocer, el grupo señaló que con esta acción de “desobediencia civil no violenta” quiere denunciar el continuismo por parte del gobierno de las políticas que agravan la crisis climática, “así como la desigual responsabilidad en la misma”.

Miembros del grupo Futuro Vegetal utilizaron las redes sociales para divulgar imágenes frente a la casa cerca de Cala Tarida, en la costa oeste de Ibiza, con una bandera con la leyenda, en inglés, "Ayuda al planeta, cómete un rico. Abolir la policía". Luego aparecen los dos activistas lanzando pintura roja y negra a la fachada blanca del inmueble.

El grupo dijo en un comunicado que quería evidenciar el papel "de los ricos en la crisis climática", al atacar la mansión que aseguran es "una construcción ilegal".

Los lujos de la mansión de Lionel Messi en Ibiza

Messi, actualmente del Inter Miami de la MLS, habría comprado la propiedad en la isla del Mediterráneo en 2022 de un empresario suizo por unos 11 millones de euros (12 millones de dólares). Incluye un spa, un sauna y una sala de cine.

La vivienda de Leo Messi se encuentra ubicada en la localidad de Sant Josep y los activistas no sólo vandalizaron la fachada, sino que accedieron al interior donde se sacaron fotos en la pileta y frente a un pequeño campo de fútbol en el que Messi juega con sus hijos cuando se encuentra de vacaciones en Ibiza.