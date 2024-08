José "Maligno" Torres se reunió con Milei y le pidió "dos pistas olímpicas más"

Pasadas las 12, Maligno Torres y el presidente Milei salieron al balcón de la Casa Rosada. El atleta mostró su medalla dorada ante la mirada curiosa de los fanáticos, mientras el presidente lo abrazaba y reconocía su logro.

Este fue el encuentro entre el Presidente Javier Milei y José "Maligno" Torres, el ganador de la medalla dorada en los juegos olímpicos París 2024 por su magnífico desempeño en BMX Freestyle. Fin. pic.twitter.com/tI8uDrWbjd — Manuel Adorni (@madorni) August 5, 2024

Torres es el atleta que consiguió la vigésimosegunda medalla dorada para la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos Modernos. Y es la primera vez que lo hace dentro del BMX.

El campeón olímpico podría volver a París para la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos, ya que es el gran candidato a ser el abanderado del evento: “Es algo que estoy pensando, capaz que tenemos que volver. No sé si seré el abanderado; ojalá que ganemos otra medalla de oro, así no tengo que volver yo”.

Quién es el Maligno Torres

José Torres nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de marzo de 1995, mientras sus padres vivían allí por trabajo. A los 10 años se mudó a Córdoba, donde descubrió su pasión por las bicicletas. Mientras jugaba al fútbol con su hermano mellizo, se sintió atraído por el BMX al ver otros chicos haciendo trucos.

A los 14 años, José vio por primera vez a un ciclista hacer un truco llamado flair, y fue el momento en que se despertó su interés: pidió prestada una bicicleta para probar él mismo y desde entonces se dedicó por completo al BMX. Recibió el apodo de "Maligno" por sus travesuras y por su forma de montar la bicicleta.

La medalla de oro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 le dio su ticket para París, sus primeros Juegos Olímpicos. "Era difícil llegar a la final y sabía que no podría fallar", remarcó tras la clasificación, y añadió: "Me sentí bien, tengo un problemita respiratorio, estaba asustado al principio, pero me siento preparado físicamente pese a los golpes que tuve el primer día".