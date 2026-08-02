El VAR ignoró una mano en el área de Boca que era penal para Newell's

En la última de un mal primer tiempo para Newell's, un cabezazo de Goitea impactó en la mano abierta de Di Lollo. Merlos no la vio y el VAR no llamó.

El cabezazo de Lautaro Giannetti impacta en la mano izquierda abierta de Lautaro Di Lollo. Era penal para Newell's al final del primer tiempo.

Newell's fue superado claramente por Boca en ese primer tiempo y recién al final pudo arrimar con algo de peligro sobre los dominios de Alvaro Montero. Y en la última, hubo una claro mano de lautaro Di Lollo tras cabezazo de Lautaro Giannetti, que debió ser penal para el equipo de Kudelka. Andrés Merlos no la vio, el VAR no lo llamó y a otra cosa.

El dominio xeneize fue casi total, por eso marcó la diferencia con el cabezazo de Ascacibar sobre la media hora y luego de haber creado chances clarísimas. Newell's lució obnubilado y recién al final de ese primer tiempo pudo atacar.

Primero creó un tiro libre en la raya del área, sobre la derecha, luego de una buena incursión de Franco Escobar y una mano de Lautaro Blanco, que Merlos sí vio y cobró. El remate lo desperdició Facundo Guch, pero Newell's avisaba.

La jugada del penal para Newell's

Y en el segundo minuto de los tres de adición, llegó el córner desde la izquierda del propio Guch. Giannetti se desprendió de la marca de Di Lollo, se adelantó y pudo cabecear bajo. La pelota claramente le pegó en la mano izquierda abierta de Di Lollo e iba en dirección al arco.

Merlos hizo claras señas de que no la vio y esperó el llamado del VAR, a cargo de Adrián Franklin. Pero el juez delante de la cámara en Ezeiza, junto a su asistente VAR Jorge Nelson Sosa, no consideró que debía llamarlo, algo que de mínima ameritaba.

La acción siguió y enseguida finalizó la etapa, con las protestas de los jugadores de Newell's. Que debieron tener la chance del empate desde los doce pasos, pero para el VAR no pasó nada.