Central tiene equipo confirmado para ir por la levantada ante el contrariado River

El entrenador canalla Jorge Almirón dispuso un solo cambio: el ingreso de Enzo Copetti por Tomás Badaloni

Jaminton Campaz arrancó el torneo en buen nivel y para Central es fundamental que lo mantenga.

Jorge Almirón dio a conocer los once de Central que irán por la primera victoria en el torneo, ante River.

Se le viene un partido bravo a Central en esta búsqueda incesante de la primera victoria en el torneo Clausura. Y para este choque contra River, en el Monumental, el entrenador canalla Jorge Almirón confirmó los once que irán en busca de esa primera alegría.

Después de lo que fue empate ante Racing, el DT canalla probó en la semana con una sola modificación y es la que llevará finalmente a la práctica.

La misma tiene que ver con el ingreso de Enzo Copetti en lugar de Tomás Badaloni , quien jugó los dos primeros partidos como titular, pero no pudo convertir.

Jaminton Campaz arrancó el torneo en buen nivel y para Central es fundamental que lo mantenga. Héctor Rio / La Capital

El resto de los nombres son los mismos, por lo que Giovanni Cantizano se mantiene entre los once y, por ende, no habrá cambio de esquema como se pensó en la previa.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla saldrá a jugar en el Monumental ante River con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.