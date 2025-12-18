Javier Milei explicó por qué usa mameluco de YPF: cada cuánto se los cambia

El presidente respondió a las especulaciones tras su viaje a Oslo y aseguró que YPF le regaló 14 mamelucos, que alterna a lo largo de su día de trabajo

El presidente Javier Milei salió a aclarar este jueves por qué fue visto durante varios días consecutivos usando un mameluco de YPF , una situación que generó comentarios y especulaciones durante su reciente viaje a Oslo, Noruega. Según explicó, no se trata de una única prenda, sino de varios uniformes que alterna a lo largo del día.

La explicación la dio durante su participación en La Misa, un programa del streaming Carajo . Allí, el mandatario detalló que la petrolera estatal le obsequió un total de 14 mamelucos y que suele utilizar dos por jornada laboral.

“Son dos por día. Arranco el día trabajando con el mameluco y después optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y así me hago tiempo para ver a mis hijitos de cuatro patas. Después, con todos los pelos, me lo tengo que cambiar ”, explicó Milei, en referencia a sus perros.

El jefe de Estado también relató que durante su agenda internacional tuvo una sucesión ininterrumpida de reuniones que le impidió cambiarse de ropa. “Tenía reuniones y más reuniones, no podía cortarlas, y cuando me quise acordar ya era tarde. Por eso viajé en mameluco a Noruega”, señaló.

La vestimenta llamó la atención porque Milei se mostró con el uniforme de YPF en distintos contextos formales. El lunes 8 de diciembre lo utilizó en una reunión en la Quinta de Olivos con un economista estadounidense. Dos días después, caminó por las calles de Oslo con el mismo atuendo, desentonando con los trajes oscuros que predominaban en la comitiva diplomática.

En ese viaje, incluso su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, optó por una vestimenta informal que también rompió con el protocolo habitual, en lo que fue interpretado como un gesto de acompañamiento.

Tras el regreso al país, luego de más de 30 horas de vuelo entre ida y vuelta, Milei volvió a aparecer con el mameluco en Aeroparque, pese a las altas temperaturas registradas en Buenos Aires. Incluso sumó una campera adicional, según se observó en imágenes difundidas del arribo presidencial.

En el salón VIP del aeropuerto, el mandatario fue recibido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien le acercó el texto de la reforma laboral que el gobierno impulsaba firmar. El documento fue rubricado allí mismo, antes de que Milei se trasladara a la Quinta de Olivos.