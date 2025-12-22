Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "El gobierno nacional se lava las manos"

El Ministerio de Salud de la Nación decidió desligarse de la evaluación para que los médicos se especialicen y le traspasó esa responsabilidad a cada provincia

A partir de 2026 cada provincia será responsable de evaluar y sostener las residencias médicas , luego de que el Ministerio de Salud de la Nación se corra de esta responsabilidad. "El gobierno nacional se lava las manos” con las residencias, reclamó el decano de Medicina, Jorge Molinas . Sólo este año en Santa Fe hay alrededor de 500 médicos para especializarse.

Primero con rumores o conversaciones de pasillo, más tarde firmado en una resolución ministerial, la cartera de Salud que dirige Mario Lugones se desprendió del examen único para residentes de medicina. Es decir que la jornada e instancia a nivel nacional donde miles de médicos rendían una evaluación para especializarse desde 2026 quedará en manos de los gobiernos provinciales y sus directrices particulares. “ Fue una decisión inconsulta. Si bien hemos tenido esta responsabilidad, los exámenes únicos eran muchísimo mejor. Es un retroceso”, reclamó el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Jorge Molinas.

El médico especialista en alergia e inmunología aseguró que Santa Fe, y particularmente Rosario, tienen el espacio y los recursos para sostener este examen, "tan importante para la sociedad, que básicamente es el futuro de los médicos . Sin especialistas, la medicina va a ir decreciendo”, señaló en LT8 . En 2025, en Rosario las evaluaciones que bajaban desde el Ministerio de Salud de la Nación se realizaron en el predio de la Ex Rural, en pleno Parque Independencia. En este contexto, en febrero comenzarán a delinear los detalles de estas evaluaciones cuando la Mesa Interinstitucional de Residencias en Salud, que integran el gobierno provincial, la secretaría de Salud de Rosario, los colegios médicos de la provincia y las universidades nacionales.

“ Hay provincias con otros recursos que no tienen el grado de decisión política y se van a ver afectados. Santa Fe va a tener una caída en residentes, pero trabajando va a ser menor. El problema es qué pasa en el resto del país”, aseguró Molinas, que también es secretario del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (Fafemp).

Días atrás, Alberto Tuninetti, presidente del Colegio de Médicos de Rosario, confirmó que las evaluaciones de la próxima camada de profesionales se desarrollarán en la segunda quincena de junio de 2026 y el comienzo de las residencias serán a partir del 1º de septiembre.

Un examen por provincia

La descentralización de las pruebas enciende las alarmas además por la dificultad de desarrollarse profesionalmente en otras jurisdicciones. En caso de que un residente de la Universidad Nacional de Rosario haya rendido en Santa Fe, pero que los destinos de su profesión lo lleven hacia otra provincia deberá rendir un segundo examen, de la misma modalidad. “Va a tener que inscribirse en cada lugar”, aseguró Molinas y contó que en los años que no existía el examen único las provincias procuraban no coincidir en la fecha de la evaluación para permitirle a los alumnos presentarse en tanta provincia quieran.

Embed - LAS PROVINCIAS SE HARÁN CARGO DE LAS RESIDENCIAS MÉDICAS - JORGE MOLINAS

“La persona se tenía que trasladar y rendir con distintas particularidades”, señaló el secretario de Fafemp y contó que en Santa Fe se prepara un “sistema con las temáticas que se van a abordar (medicina general, pediátrica, clínica ginecobstetricia y cuestiones quirúrgicas), pero no en todas las provincias el examen está tan planificado”.

Por otro lado, Molinas contó que está la posibilidad de generar acuerdos con otras jurisdicciones, pero aclaró: “Si fuese solamente la organización de un examen estamos capacitados, pero acomodar todo con el resto del país se complica. La fecha de exámenes va a ser en junio, estamos muy cerca para un rearmado”.

Por último, el decano de Medicinas de la UNR aseguró que van a trabajar para que se retorne al examen único porque, a pesar de no ser la única razón, esta “decisión del gobierno abona para que los médicos elijan el sector privado”.

Menos financiamiento para la salud

Además de evitar organizar el examen de residencias médicas, el gobierno nacional también se quita la responsabilidad de sostener económicamente esas vacantes, que en Santa Fe corresponde al menos a un 15% del total de los residentes. “Deja un hueco. En la provincia habrá menos residentes, pero trabajando en conjunto vamos a lograr mitigar la situación. El problema es qué pasa en el resto del país”, apuntó Molinas.

>> Leer más: Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

El 85% restante de médicos que buscan especializarse son solventados por el gobierno provincial y municipal de Rosario. “Es una retirada del gobierno. Se lava las manos”, dijo el decano de Ciencias Médicas de la UNR y lo comparó con el traspaso del sistema educativo de Nación hacia las provincias en la década del 90.

En tanto, Molinas aclaró que el gobierno nacional aseguró sostener el pago a los residentes que ya estén formándose hasta el final de sus prácticas.

Qué dice la provincia

Al igual que Molinas, desde el gobierno de Santa Fe reconocieron que la eliminación del examen único fue “sin consulta”, resumió Gonzalo Chiesa secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud provincial.

En este sentido, Chiesa reveló que trabajan en definir los cupos y el armado de la prueba. Además de lograr acuerdos con jurisdicciones vecinas. “El examen único tenía equidad en todo el país, alguien podía rendir en Santa Fe y trabajar en Buenos Aires”, describió.

Embed - PROVINCIA A CARGO DE LOS EXÁMENES POR LAS RESIDENCIAS MÉDICAS - GONZALO CHIESA

La medida del gobierno nacional se presenta como un retroceso para el sistema de salud de Santa Fe ya que en 2025 se había incrementado en un 10% los aspirantes, llegando a 1.079, lo que permitió “cubrir la cantidad de plazas en pediatría”, ejemplificó Chiesa y completó: “Veníamos contentos con los resultados, pero en el medio se dieron otras situaciones como el desfinanciamiento de las Residencias en Salud Mental, hubo un cambio de reglas de juego en el transcurso del examen unificado (aparece la figura del becario), luego la copia en los exámenes. Todo eso desacreditó el sistema”.

“Cuando se maneja la información de las redes sociales y no la oficial, resulta muy difícil como jurisdicción poder dar una respuesta clara al residente”, concluyó el funcionario de Salud de Santa Fe. Está claro, sin reglas que seduzcan o den previsibilidad a los aspirantes, habrá menos inscriptos y, por ende, menos especialistas en el futuro.

El escándalo de los exámenes

La Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud detectó "resultados sospechosos" en el examen de los postulantes a las residencias médicas que se llevó a cabo el 1° de julio de 2025. Por eso se ordenó la anulación y reprogramación de más de 100 exámenes de aspirantes a residentes que aprobaron con más de 86 puntos.

Las sospechas se despertaron porque, según se señalaron desde el Ministerio de Salud nacional, hubo un aumento atípico del 33,6% en calificaciones superiores a 85 puntos. También detectaron la cuadruplicación de los puntajes mayores a 90 en comparación con años anteriores.

En Rosario, fueron 17 profesionales que rindieron que obtuvieron más de ese puntaje y seis de ellos se postularon para centros médicos bonaerenses (por su lugar de residencia, rindieron en esta ciudad). Son ellos los que tenían la chance de ser convocados a un nuevo examen, "lo que nos pareció completamente injusto desde el primer momento ya que en Rosario no se detectaron irregularidades y además, estos médicos graduados de la UNR tienen congruencia académica de la que ahora se habla: todos tienen a lo largo de su carrera muy buenos promedios", señaló en su momento el decano de Ciencias Médicas, Jorge Molinas. De los seis observados, sólo dos tuvieron que rehacer sus evaluaciones.

Fue así como a principios de agosto los dos estudiantes de la UNR repitieron sus exámenes de residentes en medicina, pero no pudieron revalidar su nota. Luego del escándalo por irregularidades en las pruebas nacionales, se realizó en Buenos Aires la prueba para convalidar el puntaje de 117 aspirantes a residentes, pero ninguno pudo lograr el mismo resultado.

En total había 141 resultados bajo la mira, pero se presentaron 117 estudiantes. Los 24 restantes decidieron no participar de la revalidación del Examen Único de Residencias. En Rosario, Molinas había confirmado que dos aspirantes locales, al anotarse en residencias en Buenos Aires, debían rehacer su prueba.

Según pudo averiguar La Capital, ninguno de los dos estudiantes de la UNR alcanzó el puntaje necesario. “Fue un examen mucho más difícil y entraron temas que no están en los temarios habituales”, contó una fuente cercana a los alumnos. Esa misma voz agregó: “Esto les cambia el futuro”.