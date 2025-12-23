Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

El deportista fue elegido el mejor de su disciplina y durante la premiación aprovechó para retratarse con el futbolista de Central, distinguido en fútbol

Ángel Di María asistió a la entrega de los Premios Olimpia que desde la década del 50 entrega el Círculo de Periodistas Deportivos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al mejor deportista de cada disciplina. El crack de Rosario Central fue distinguido con el Olimpia de Plata en la categoría fútbol, durante el acto de premiación de la 72ª edición que se celebró en la Usina del Arte -

Entre los ternados, hubo otros rosarinos que aspiraban a quedarse con un Olimpia de Plata, entre ellos el atleta Brian Impellizzeri, en la categoría paralímpicos, y los hermanos Tobías y Francisco Giorgis, en esquí náutico. Pero no pudieron.

En cambio, el rosarino Juan Ignacio Gallardo sí lo consiguió, en karate. El juvenil, campeón esta temporada en los Juegos Panamericanos junior de Asunción del Paraguay, obtuvo por primera vez esta distinción. Es más, fue la única ocasión en la que un karateca santafesino consigue este premio.

Gallardo, quien además durante el año compitió en su primer Mundial de mayores, en el Cairo (Egipto), aprovechó la ocasión para sacarse una foto con Di María.

image - 2025-12-23T143422.193 El karateca Juan Ignacio Gallardo, con Ángel Di María detrás.

El futbolista estuvo muy receptivo a los pedidos que le hicieron todos los presentes en la Usina del Arte y así se mostró predispuesto con el karateca de 19 años.

>> Leer más: Otro premio para Ángel Di María: se quedó con el Olimpia de plata 2025

Gallardo se dio el gusto de fotografiarse con Angelito y de mostrar esa imagen en las redes sociales. Fue una noche que no olvidará, por el doble premio que se llevó, el Olimpia de Plata y la foto con el campeón del mundo.