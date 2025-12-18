Milei aseguró que la inflación "va a ser de cero coma algo" hacia agosto

El presidente anticipó que los precios seguirán subiendo pero a un ritmo menor y hasta se animó a pronosticar una cifra para el segundo semestre

El presidente Javier Milei pronosticó que para agosto de 2026, “la inflación va a ir a cero” . Las declaraciones del mandatario van en línea con lo que aseguró hace unos días el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que "la desinflación va a continuar” .

“ Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero" , afirmó Milei tras asistir a uno de los programas del canal de streaming Carajo.

Tras ello, agregó: “Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Indice de Precios Mayorista . El programa está funcionando muy bien y se va a reflejar en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), (que) tarda un poco más”.

En otro plano, el jefe de Estado destacó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por alentar el "riesgo kuka”. Y resaltó que consiguieron "41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, además de aseverar que hubieran llegado al 50% si él aparecía en la boleta.

“El riesgo kuka le pone una prima a la tasa de interés de Estados Unidos. El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabés que el consumo futuro va a ser mayor. Por eso el ahorro es creciente con la tasa de interés. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con cómo se van asignando los recursos”, explicó el presidente.

>> Leer más: Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Y sumó: "Era un escenario de fin del mundo, de no hay mañana. Si no hay mañana, no tiene sentido invertir en mañana porque no existe. Lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país”.