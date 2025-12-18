La Capital | Política | Milei

Milei aseguró que la inflación "va a ser de cero coma algo" hacia agosto

El presidente anticipó que los precios seguirán subiendo pero a un ritmo menor y hasta se animó a pronosticar una cifra para el segundo semestre

18 de diciembre 2025 · 09:59hs
El presidente Javier Milei ya pronosticó una inflación en torno a cero para mitad del 2026.

El presidente Javier Milei ya pronosticó una inflación en torno a cero para mitad del 2026.

El presidente Javier Milei pronosticó que para agosto de 2026, “la inflación va a ir a cero”. Las declaraciones del mandatario van en línea con lo que aseguró hace unos días el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que "la desinflación va a continuar”.

Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero", afirmó Milei tras asistir a uno de los programas del canal de streaming Carajo.

Tras ello, agregó: “Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Indice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien y se va a reflejar en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), (que) tarda un poco más”.

Milei y el "riesgo kuka"

En otro plano, el jefe de Estado destacó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por alentar el "riesgo kuka”. Y resaltó que consiguieron "41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, además de aseverar que hubieran llegado al 50% si él aparecía en la boleta.

“El riesgo kuka le pone una prima a la tasa de interés de Estados Unidos. El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabés que el consumo futuro va a ser mayor. Por eso el ahorro es creciente con la tasa de interés. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con cómo se van asignando los recursos”, explicó el presidente.

Y sumó: "Era un escenario de fin del mundo, de no hay mañana. Si no hay mañana, no tiene sentido invertir en mañana porque no existe. Lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país”.

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

El municipio presentó un programa de turismo educativo que busca extender la realización del acto hasta noviembre y sumar visitas a sitios históricos

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
