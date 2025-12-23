Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

La Liga Profesional de Fútbol comenzará antes de lo habitual por el Mundial y mantendrá el formato de 30 equipos divididos en dos zonas

Central debutará de local frente a Belgrano mientras que Newell's hará lo propio ante Talleres en Córdoba

Aunque el 2025 todavía no terminó, el fútbol argentino ya mira hacia la próxima temporada y los equipos comienzan a pensar en la planificación de la pretemporada. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el calendario de inicio del Torneo Apertura 2026, que comenzará el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de enero .

El inicio anticipado del campeonato responde a la disputa del Mundial, cuyo inicio será el 11 de junio. Por ese motivo, la competencia local finalizará con un margen amplio antes del receso internacional.

El sorteo del fixture se realizó el 10 de diciembre de 2025 y definió la conformación de las zonas, el formato de competencia y los cruces interzonales. Según informó la LPF, la actividad se desarrollará durante el primer semestre con el objetivo de evitar superposiciones con el calendario FIFA, en vísperas de la cita mundialista.

El Comité Ejecutivo resolvió mantener el esquema de 30 equipos, divididos en dos zonas de 15 tanto para el Apertura como en el Clausura. Cada club disputará 14 partidos con los respectivos rivales de su zona, una fecha interzonal de clásicos y además, un interzonal adicional definido por sorteo.

Los ocho mejores de cada grupo clasificarán a los playoffs, que se jugarán a partido único en octavos, cuartos y semifinales, con ventaja de localía para los mejores ubicados. La final se disputará en estadio neutral.

En el Clausura, las localías se invertirán respecto del Apertura. Cada equipo jugará como mínimo 32 partidos en la temporada, sin contar las instancias decisivas.

En cuanto a los descensos, habrá dos: uno por Tabla Anual y otro por promedio. La cantidad de equipos se mantendrá igual, ya que ascenderán el mismo número de clubes desde la Primera Nacional.

Fixture de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Interzonal

Aldosivi vs. Defensa y Justicia

Zona A

Boca vs. Deportivo Riestra

Independiente vs. Estudiantes

Talleres vs. Newell’s

Instituto vs. Vélez

Unión vs. Platense

San Lorenzo vs. Lanús

Central Córdoba vs. Gimnasia (Mendoza)

Zona B