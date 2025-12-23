Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

El arquero canalla se mostró "feliz" y "predispuesto" de cara a un 2026 que se viene. Dijo que en esa alegría pesa mucho el "ser hincha" de este club

Jorge Broun volvió a Central hace cuatro años y no estaba con ganas de irse. Firmará un nuevo contrato con el Canalla.

En tiempos en los que el fútbol suele ir tras los pasos de lo económico, hay situaciones que rompen con ese molde y ponen el acento en lo afectivo. El "sí" de Jorge Broun para renovar contrato con Central es una muestra de ello. Por eso la “felicidad” y la "predisposición” a la que Fatu hizo referencia luego de que se conociera que había llegado a un acuerdo con el Canalla.

Broun es uno de los varios futbolistas a los que se les vence el contrato el próximo 31 de diciembre y hace semanas que se viene hablando sobre si continuidad o no en Arroyito.

Del lado del jugador siempre estuvo claro el deseo de seguir, pero como en toda negociación, nunca hay dar nada por sentado. Y hace algunos días Gonzalo Belloso, presidente de Central, declaró que tanto Broun, como Carlos Quintana e Ignacio Malcorra tenían “ya una oferta sobre la mesa para renovar el contrato” .

“Para mí es un privilegio enorme seguir vistiendo la camiseta de Central porque soy hincha” , declaró el arquero canalla, quien hizo un alto en el descanso junto a su familia cuando Ovación lo consultó sobre las sensaciones que tenía.

Y a la distancia hizo público el sentimiento que hoy tiene por seguir perteneciendo a un lugar que considera su casa. Su decisión de aceptar la propuesta que le hizo la dirigencia fue incluso en medio de fuertes rumores sobre el posible regreso a Arroyito de Jeremías Ledesma.

Lo cierto es que Broun apuesta todo lo que tiene a un nuevo año en el Canalla, en el que habrá competencias importantes y títulos a los que ya se les apunta.

Fatu2CML A Fatu Broun lo entusiasma el 2026 que Central tiene por delante, con Copa Libertadores en el medio. Celina Mutti Lovera / La Capital

“Estoy feliz y súper contento. En lo personal me siento un privilegiado en poder seguir vistiendo la camiseta de Central”, apuntó Broun, quien ya tiene en el lomo el título de la Copa de la Liga 2023 y el reciente campeonato de la Liga 2025.

El año que se le viene a Central

Pero para el arquero eso no es suficiente y está decidido a ir por más. “Creo que se viene un año lindo, con lindos torneos que vamos a jugar, con competencias importantes y con la ilusión de conseguir nuevamente campeonatos”.

A lo que hace referencia Broun es fundamentalmente a la Copa Libertadores, a la que Central clasificó por ser el mejor equipo de la tabla anual y la que disputó en 2024 (por ser campeón de la Copa de la Liga 2023).

Por eso la sensación de desafío permanente para uno de los grandes referentes que tiene este plantel que desde el año próximo conducirá Jorge Almirón.

“La verdad que no tengo muchas palabras para decir. Estoy súper emocionado y muy expectante porque arranque esta nueva etapa y con la mejor predisposición, como siempre tuvo para jugar en este club que tanto quiero”, agregó.

Broun siempre fue parte del mundo Central y lo será eternamente como hincha, pero ahora lo disfruta de una manera especial: como futbolista. La firma que pondrá en nuevo contrato es lo que lo llena de felicidad.