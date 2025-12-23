La Capital | Ovación | Olimpia

Otro premio para Ángel Di María: se quedó con el Olimpia de plata 2025

Distinguieron a la estrella máxima de Central, uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino. Y Tapia le entregó la nueva camiseta de la selección

23 de diciembre 2025 · 08:51hs
Ángel De Brito con el premio recibido este lunes por la noche después de un año jugando con la camiseta de Central.
Ángel Di María no podía cerrar 2025 de mejor manera: recibió este lunes el Olimpia de plata en fútbol durante la ceremonia realizada en la Usina del Arte, en Buenos Aires. En la terna compitió con sus excompañeros de la selección argentina Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

Fideo completó una temporada de ensueño: concretó su ansiado regreso a Central, su club amado, para ser figura destacada, convertir muchos goles y erigirse claramente como el futbolista más importante del certamen, además de disfrutar la adjudicación del título de campeón de la Liga Profesional que los dirigentes le otorgaron al Canalla por ser el equipo que más puntos sumó en los torneos Apertura y el Clausura.

En 2024 los ganadores del Olimpia de plata en fútbol fueron Emiliano Martínez (también se llevó el de oro) y el Toro capitán y goleador de Inter, que esta vez no pudo repetir el logro.

Además, el delantero subió al escenario para recibir un reconocimiento por su aporte invaluable a las conquistas de la selección argentina. Le otorgó una plaqueta y una camiseta con el número 11 y su nombre, el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Todos los ganadores del Olimpia

  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
  • Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
  • Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
  • Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
  • E-Sport: Lucía Dubra
  • E-Sport (equipo): Leviatán, 9Z, Bestia, Isurus, KRÜ, ShindeN
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
  • Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
  • Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
  • Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
  • Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
  • Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
  • Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
  • Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
  • Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
  • Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo
Central debutará de local frente a Belgrano mientras que Newells hará lo propio ante Talleres en Córdoba

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Jorge Broun volvió a Central hace cuatro años y no estaba con ganas de irse. Firmará un nuevo contrato con el Canalla.

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newells. Su último club fue Porto de Portugal.

En Newell's lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

Alejo Montero se lesionó durante la práctica de Newells y deberá permanecer afuera por varios meses.

Mala noticia para Newell's: Alejo Montero se lesionó la rodilla y estará 6 meses inactivo, como mínimo

