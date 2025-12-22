La Capital | La Ciudad | taxis

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

El Concejo analiza propuestas para colocar carteles y adhesivos en los autos, así como dentro de los ómnibus del Transporte Urbano de Pasajeros

22 de diciembre 2025 · 13:36hs
Los carteles en el techo de los taxis ya están permitidos en la ordenanza.

Los carteles en el techo de los taxis ya están permitidos en la ordenanza.

Junto con el último pedido de aumento de la tarifa de taxis, el Concejo Municipal de Rosario confirmó este lunes la presentación de dos proyectos para incorporar publicidad en los vehículos en vez de incrementar el precio de los viajes. También se evalúa otra reforma similar con el fin de habilitar la colocación adentro de los colectivos.

Representantes del oficialismo y la oposición coincidieron en una propuesta de actualización del régimen general del servicio público de traslado en automóviles como alternativa a un ajuste del 25 % a partir de marzo en la bajada de bandera y la ficha. El objetivo principal es habilitar el uso de las puertas traseras y modificar la normativa sobre los carteles en el techo de los coches.

La iniciativa que expresa la coincidencia entre fuerzas políticas de distinto signo consiste en una reforma del artículo 63 de la ordenanza 2.649/1980. En primer lugar, el texto define un nuevo límite de 80 centímetros de largo para colocar publicidad en la parte superior y conserva el tope de 35 cm de altura. Tal como ya indica la normativa, los letreros deben montarse de forma longitudinal, en paralelo a lo largo del auto, y debe mantenerse visibile el sombrerito del taxi. Ninguna estructura puede superar el ancho ni el largo de la parte superior de la carrocería.

¿Qué dicen los proyectos sobre publicidad en taxis?

El proyecto presentado por el concejal Pablo Gavira, del Partido UNO, también lleva las firmas del radical Damián Pullaro y el peronista Mariano Romero. "La habilitación de publicidad privada en los vehículos se presenta como una alternativa moderna, innovadora, razonable y ampliamente utilizada en otras ciudades, que permite generar ingresos complementarios genuinos para los trabajadores del sector", consideraron.

Además de modificar la reglamentación sobre los carteles para techos, los ediles quieren que se habiliten los avisos sobre ambas puertas traseras de los coches del servicio público, algo que actualmente no está permitido. En este caso se define el uso de elementos adhesivos con una superficie máxima de 40 centímetros por cada lado y se le asigna la tarea de control al Ente de la Movilidad de Rosario (EMR).

>> Leer más: Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Los concejales señalaron que estas herramientas permiten "amortiguar futuros aumentos tarifarios, haciendo que los mismos sean más espaciados en el tiempo y de menor impacto para los vecinos y vecinas". En cuanto a los carteles para techos, consideraron que los soportes sujetos al portaequipajes no afectan la seguridad vial ni la correcta prestación del servicio.

Los representantes de La Libertad Avanza (LLA) siguieron el mismo camino en busca de esquivar el ajuste de los relojes y presentaron un proyecto propio que coincide en las reformas antes mencionadas. La principal diferencia en la redacción es que habilita de manera expresa la colocación de múltiples anuncios sobre las puertas traseras.

Publicidad adentro de los colectivos

Por otra parte, el bloque que preside Franco Volpe presentó un proyecto de ordenanza para regular la publicidad comercial adentro de los colectivos urbanos. Si bien define que los ingresos serán destinados al Fondo Compensador del Transporte, la concesionaria privada Rosario Bus podrá quedarse con la mitad de la recaudación. En cambio, todo el dinero de las contrataciones en las líneas de la firma estatal Movi se utilizarán para financiar el servicio.

Los concejales libertarios aseguran que existe interés en el mercado publicitario por el uso de los espacios interiores de los ómnibus. En base a esta premisa decidieron impulsar una reglamentación específica que aún no existe a nivel local.

La seguridad a bordo es el tema principal de la normativa propuesta. Entre otras cuestiones indica que los carteles luminosos deben tener circuitos eléctricos independientes, así como gabinetes sin aristas o bordes afilados. Los mismos deben fabricarse con materiales inastillables, no agresivos ni inflamables.

El proyecto establece de manera precisa la prohibición de la publicidad sonora. Tampoco se permiten los letreros o adhesivos que afecten la visibilidad o el funcionamiento normal del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). En sintonía con esta premisa, las empresas deben mantener liberada la parte superior de los pasillos y el espacio delimitado por los bordes inferior y superior de las ventanillas.

Noticias relacionadas
Un cráter de más de un metro de profundidad se generó en la senda peatonal de San Lorenzo y Maipú, pleno microcentro

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

ronda especial de fin de ano: manos solidarias llegara a 700 personas que viven en la calle

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

Pirotecnia en Rosario. La venta de los artículos está prohibida, pero el material llega a la ciudad y lo sufren las personas con autismo.

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Resfrío, tos, malestar general, fiebre. Ante la duda hay que consultar al médico y concurrir con barbijo al sanatorio u hospital 

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Lo último

Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Fueron arrestados en el barrio 7 de Septiembre con cocaína, marihuana y dinero, en un operativo que dejó en evidencia la continuidad operativa de la banda pese a tener jefes prófugos y referentes encarcelados. Entre los detenidos está la hija del expolicía, ahora preso, Juan José Raffo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Economía

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Ovación
Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver
Ovación

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Policiales
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La Ciudad
Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal
La Ciudad

Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: Evita la congestión en el centro

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna