Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

El Concejo analiza propuestas para colocar carteles y adhesivos en los autos, así como dentro de los ómnibus del Transporte Urbano de Pasajeros

Los carteles en el techo de los taxis ya están permitidos en la ordenanza.

Junto con el último pedido de aumento de la tarifa de taxis , el Concejo Municipal de Rosario confirmó este lunes la presentación de dos proyectos para incorporar publicidad en los vehículos en vez de incrementar el precio de los viajes. También se evalúa otra reforma similar con el fin de habilitar la colocación adentro de los colectivos.

Representantes del oficialismo y la oposición coincidieron en una propuesta de actualización del régimen general del servicio público de traslado en automóviles como alternativa a un ajuste del 25 % a partir de marzo en la bajada de bandera y la ficha. El objetivo principal es habilitar el uso de las puertas traseras y modificar la normativa sobre los carteles en el techo de los coches.

La iniciativa que expresa la coincidencia entre fuerzas políticas de distinto signo consiste en una reforma del artículo 63 de la ordenanza 2.649/1980. En primer lugar, el texto define un nuevo límite de 80 centímetros de largo para colocar publicidad en la parte superior y conserva el tope de 35 cm de altura. Tal como ya indica la normativa, los letreros deben montarse de forma longitudinal, en paralelo a lo largo del auto, y debe mantenerse visibile el sombrerito del taxi. Ninguna estructura puede superar el ancho ni el largo de la parte superior de la carrocería.

El proyecto presentado por el concejal Pablo Gavira , del Partido UNO, también lleva las firmas del radical Damián Pullaro y el peronista Mariano Romero . "La habilitación de publicidad privada en los vehículos se presenta como una alternativa moderna, innovadora, razonable y ampliamente utilizada en otras ciudades , que permite generar ingresos complementarios genuinos para los trabajadores del sector", consideraron.

Además de modificar la reglamentación sobre los carteles para techos, los ediles quieren que se habiliten los avisos sobre ambas puertas traseras de los coches del servicio público, algo que actualmente no está permitido. En este caso se define el uso de elementos adhesivos con una superficie máxima de 40 centímetros por cada lado y se le asigna la tarea de control al Ente de la Movilidad de Rosario (EMR).

Los concejales señalaron que estas herramientas permiten "amortiguar futuros aumentos tarifarios, haciendo que los mismos sean más espaciados en el tiempo y de menor impacto para los vecinos y vecinas". En cuanto a los carteles para techos, consideraron que los soportes sujetos al portaequipajes no afectan la seguridad vial ni la correcta prestación del servicio.

Los representantes de La Libertad Avanza (LLA) siguieron el mismo camino en busca de esquivar el ajuste de los relojes y presentaron un proyecto propio que coincide en las reformas antes mencionadas. La principal diferencia en la redacción es que habilita de manera expresa la colocación de múltiples anuncios sobre las puertas traseras.

Publicidad adentro de los colectivos

Por otra parte, el bloque que preside Franco Volpe presentó un proyecto de ordenanza para regular la publicidad comercial adentro de los colectivos urbanos. Si bien define que los ingresos serán destinados al Fondo Compensador del Transporte, la concesionaria privada Rosario Bus podrá quedarse con la mitad de la recaudación. En cambio, todo el dinero de las contrataciones en las líneas de la firma estatal Movi se utilizarán para financiar el servicio.

Los concejales libertarios aseguran que existe interés en el mercado publicitario por el uso de los espacios interiores de los ómnibus. En base a esta premisa decidieron impulsar una reglamentación específica que aún no existe a nivel local.

La seguridad a bordo es el tema principal de la normativa propuesta. Entre otras cuestiones indica que los carteles luminosos deben tener circuitos eléctricos independientes, así como gabinetes sin aristas o bordes afilados. Los mismos deben fabricarse con materiales inastillables, no agresivos ni inflamables.

El proyecto establece de manera precisa la prohibición de la publicidad sonora. Tampoco se permiten los letreros o adhesivos que afecten la visibilidad o el funcionamiento normal del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). En sintonía con esta premisa, las empresas deben mantener liberada la parte superior de los pasillos y el espacio delimitado por los bordes inferior y superior de las ventanillas.