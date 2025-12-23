La Capital | Ovación | Diego Maradona

Emotivo homenaje a Diego Maradona: fue galardonado con el premio Olimpia Infinito 2025

Las hijas del ídolo argentino fueron las encargadas de recibir la distinción, que se entregó por primera vez, y brindaron un sentido discurso en su honor

23 de diciembre 2025 · 10:33hs
Dalma y Gianinna Maradona en los Premios Olimpia 2025

Dalma y Gianinna Maradona en los Premios Olimpia 2025

Este lunes se realizó una nueva entrega de los Premios Olimpia, ceremonia que reconoce a los deportistas argentinos más destacados del año y de la historia. El Círculo de Periodistas Deportivos, la entidad organizadora de este evento cada fin de año, decidió reconocer a Diego Maradona con el Olimpia Infinito.

Esta estatuilla se incluyó por primera vez en la historia y busca reconocer la trayectoria de atletas históricos del país, que llevaron a la bandera albiceleste a lo más alto.

El campeón del mundo en el Mundial 1986 fue ganador del premio Olimpia de Plata al mejor futbolista en cuatro oportunidades (1979, 1980, 1981, y 1986) y dos veces Olimpia de Oro (1979 y 1986). Además, es el único ganador del Olimpia de Platino al mejor deportista del siglo XX (1999).

>> Leer más: Tres años sin Diego: único, con la zurda y la lengua más filosa

El discurso de Dalma y Gianinna Maradona en los Premios Olimpia

Las hijas del "Diego" subieron al escenario a recibir el galardón y aprovecharon la oportunidad para agradecer el reconocimiento: "Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes al deporte en Argentina. Les queremos agradecer especialmente al Círculo de Periodistas Deportivos por este reconocimiento. Es una gran emoción para nosotras poder representarlo a él en este momento", aseguró Dalma.

Por otro lado, recordaron a su padre y lamentaron que no puedo estar para recibirlo: "Sin embargo, también queremos ser completamente sinceras y hubiéramos preferido que fuera él quien subiera al escenario y agarrara este premio, y nosotras acompañarlo desde abajo del escenario como lo hicimos en otras oportunidades. No queremos extendernos demasiado ni hablar en su nombre, ya que no nos gusta cuando otros lo hacen".

A su turno, Gianinna agregó: "Estamos acá por una vida compartida junto a él. Y porque conociéndolo tanto sabemos del valor y la importancia que siempre le otorgó a este premio que recibió en otras tantas ocasiones. Un premio argentino para el más argentino de todos, para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia: nuestro papá".

Para finalizar el discurso, rememoró la causa judicial en curso sobre la muerte del "Pelusa": "(Su papá) Por quien vamos a pedir justicia hasta que finalmente la tenga. Y nuestro más sincero agradecimiento a todos los que desde su lugar nos acompañan y trabajan día a día para que finalmente tenga la justicia que se merece. Sabemos que no estamos solas, gracias a todos, este premio también es para ustedes".

>> Leer más: Otro premio más para Fideo: Ángel Di María se quedó con el Olimpia de plata 2025

Todos los ganadores de los Premios Olimpia 2025

El evento fue realizado en la Usina del Arte de Buenos Aires, en lo que fue la septuagésima segunda edición de los galardones. A continuación, lista completa de los atletas reconocidos:

  1. Ajedrez: Faustino Oro
  2. Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
  3. Atletismo: Florencia Borelli
  4. Básquet: Facundo Campazzo
  5. Automovilismo: Agustín Canapino (ganador también del Olimpia de Oro)
  6. Bochas: Carmelo Retamar
  7. Billar: Valentino Oliveto
  8. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
  9. Boxeo: Evelin Bermúdez
  10. Cestoball: Santiago Díaz
  11. Ciclismo: Julieta Benedetti
  12. Equitación: Manuel Chechic
  13. Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
  14. Esport: Leviatán (equipo) y Lulitenz (jugador)
  15. Esgrima: Isabel Di Tella
  16. Esquí Náutico: Eugenia De Armas
  17. Futsal: Juan Cruz Freijo
  18. Fútbol: Ángel Di María
  19. Gimnasia: Julieta Lucas
  20. Golf: Ángel Cabrera
  21. Hockey sobre césped: Tomás Santiago
  22. Handball: Diego Simonet
  23. Hockey sobre patines: Gonzalo Romero
  24. Karate: Juan Ignacio Gallardo
  25. Judo: Mariano Coto
  26. Motociclismo: Valentín Perrone
  27. Lucha: Agustín Destribats
  28. Natación: Agostina Hein
  29. Pádel: Agustín Tapia
  30. Paralímpicos: Iñaki Basiloff
  31. Pato: Justo Bermúdez
  32. Patín: Facundo Nieva Biza
  33. Pelota: Facundo Andreasen
  34. Polo: Adolfo Cambiaso
  35. Remo: Santino Menín
  36. Sóftbol: Luciano Biondi
  37. Rugby: Santiago Carreras
  38. Taekwondo: Ignacio Espínola
  39. Tenis: Horacio Zeballos
  40. Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
  41. Turf: Francisco Goncalves
  42. Tiro: Julián Gutiérrez
  43. Yachting: Catalina Turienzo
  44. Vóley: Agustín Loser
Luciano Herrera salta más alto que nadie en el último partido de Newells, contra Racing.

El plan de Newell's para que siga Luciano Herrera se encuentra en marcha

operaron de la rodilla izquierda a neymar, quien confia en llegar al mundial

Operaron de la rodilla izquierda a Neymar, quien confía en llegar al Mundial

Ignacio Boero, presidente de Newells, junto a Chiqui Tapia, que muestra la casaca rojinegra.

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Jorge Broun seguirá en el arco canalla para la Copa Libertadores.

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

