Emotivo homenaje a Diego Maradona: fue galardonado con el premio Olimpia Infinito 2025

Las hijas del ídolo argentino fueron las encargadas de recibir la distinción, que se entregó por primera vez, y brindaron un sentido discurso en su honor

Este lunes se realizó una nueva entrega de los Premios Olimpia , ceremonia que reconoce a los deportistas argentinos más destacados del año y de la historia . El Círculo de Periodistas Deportivos, la entidad organizadora de este evento cada fin de año, decidió reconocer a Diego Maradona con el Olimpia Infinito.

Esta estatuilla se incluyó por primera vez en la historia y busca reconocer la trayectoria de atletas históricos del país, que llevaron a la bandera albiceleste a lo más alto.

El campeón del mundo en el Mundial 1986 fue ganador del premio Olimpia de Plata al mejor futbolista en cuatro oportunidades (1979, 1980, 1981, y 1986) y dos veces Olimpia de Oro (1979 y 1986). Además, es el único ganador del Olimpia de Platino al mejor deportista del siglo XX (1999).

El discurso de Dalma y Gianinna Maradona en los Premios Olimpia

Las hijas del "Diego" subieron al escenario a recibir el galardón y aprovecharon la oportunidad para agradecer el reconocimiento: "Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes al deporte en Argentina. Les queremos agradecer especialmente al Círculo de Periodistas Deportivos por este reconocimiento. Es una gran emoción para nosotras poder representarlo a él en este momento", aseguró Dalma.

Por otro lado, recordaron a su padre y lamentaron que no puedo estar para recibirlo: "Sin embargo, también queremos ser completamente sinceras y hubiéramos preferido que fuera él quien subiera al escenario y agarrara este premio, y nosotras acompañarlo desde abajo del escenario como lo hicimos en otras oportunidades. No queremos extendernos demasiado ni hablar en su nombre, ya que no nos gusta cuando otros lo hacen".

A su turno, Gianinna agregó: "Estamos acá por una vida compartida junto a él. Y porque conociéndolo tanto sabemos del valor y la importancia que siempre le otorgó a este premio que recibió en otras tantas ocasiones. Un premio argentino para el más argentino de todos, para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia: nuestro papá".

Para finalizar el discurso, rememoró la causa judicial en curso sobre la muerte del "Pelusa": "(Su papá) Por quien vamos a pedir justicia hasta que finalmente la tenga. Y nuestro más sincero agradecimiento a todos los que desde su lugar nos acompañan y trabajan día a día para que finalmente tenga la justicia que se merece. Sabemos que no estamos solas, gracias a todos, este premio también es para ustedes".

Todos los ganadores de los Premios Olimpia 2025

El evento fue realizado en la Usina del Arte de Buenos Aires, en lo que fue la septuagésima segunda edición de los galardones. A continuación, lista completa de los atletas reconocidos: