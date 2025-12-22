Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía El menor, de 15 años, se había ido en bicicleta el jueves pasado a la casa de la novia. Investigan la causa de su muerte 22 de diciembre 2025 · 11:56hs

UNO Santa Fe El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

Encontraron sin vida a Jeremías Mozón, el adolescente santafesino que había sido visto por última vez el jueves pasado y cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía.

Este lunes por la mañana, personal policial y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) recibieron un aviso sobre el hallazgo del cuerpo sin vida dentro de un galpón abandonado, ubicado frente al estadio de Colón, en la zona de barrio Chalet.

UNO Santa Fe publicó que, al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del cadáver y dieron intervención a las autoridades judiciales. Minutos más tarde, familiares de Jeremías Mozón fueron convocados al lugar y confirmaron que se trataba del joven.

Hasta el momento, no se determinaron las causas de la muerte. La escena quedó preservada para el trabajo de los peritos y la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la realización de las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo será sometido a las pericias forenses y se esperan resultados para avanzar en la causa judicial. hallazgo cuerpo cancha colon 4 El lugar donde hallaron el cuerpo José Busiemi/UNO Santa Fe