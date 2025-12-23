La Capital | Ovación | Central

Central: Quintana se suma a Broun y también pondrá la firma en un nuevo contrato

En medio del rearmado del plantel canalla de cara a un 2026 exigente, el zaguero central acepto la propuesta de la dirigencia. El arquero ya lo había hecho

Elbio Evangeliste

23 de diciembre 2025 · 13:57hs
Carlos Quintana se ganó el cariño y el respeto de los hinchas de Central. Va por su cuarto año en Arroyito.

Las noticias en Central empiezan a aparecer, de a poco, pero se van haciendo lugar en medio de un mercado de pases que todavía no puso primer en lo que tiene que ver con los refuerzos. Pero en Arroyito hubo novedades y las mismas tienen que ver con la renovación de dos de los contratos que se vencen el próximo 31 de diciembre. Jorge Broun y Carlos Quintana seguirá formando parte del mundo canalla por un año más tras llegar a un acuerdo con la dirigencia para renovar el vínculo.

De esta forma se cierran algunas historias que estaban abiertas en Central. Porque está claro la importancia que tendrá la llegada de buenos refuerzos, pero no es menos importante resolver cuestiones contractuales de los futbolistas que ya forman parte del plantel.

Y Broun y Quintana son dos jugadores que vienen ya desde hace un largo tiempo, con una participación muy activa en el equipo y habiendo formado parte, por ejemplo, del aquel equipo campeón de la Copa de la Liga 2023 de la mano de Miguel Ángel Russo.

Quintana, en un contexto especial

Otro que aceptó la propuesta de Central fue Quintana, en un contexto particular por la situación que está atravesando. El Pelado va camino a recorrer su cuarto año como jugador de Central, después de aquel arribo a Arroyito a comienzos de 2023.

En el partido ante Gimnasia, el zaguero central canalla sufrió la fractura de tobillo.

La situación especial de Quintana tiene que ver con aquella fractura de tobillo que sufrió en el triunfo de Central sobre Gimnasia en la novena fecha del torneo Clausura. Seguramente iba a seguir un tiempo más en el Canalla, al menos hasta que se recuperara de la lesión, pero de todas formas apareció la propuesta del club para firmar un nuevo contrato.

El zaguero central se transformó en uno de los futbolistas más queridos y respetados por los hinchas (es uno de los tantos sobrevivientes de aquel Central campeón en 2023) y para la exigencia que habrá en 2026 será una pieza importante, al menos como recambio.

Difícilmente pueda realizar la pretemporada a la par del grupo, pero se estima que a partir de febrero o marzo e cuerpo técnico pueda empezar a considerarlo. Una vez que ello suceda, el Pelado comenzará a pelear para ganarse un lugar en el equipo.

Broun puso a Central por encima de todo

Quizá la firma de Broun sea la que más trascendencia tenga de las dos por unas cuantas razones. La primera de ellas es porque el acuerdo llegó en medio de un sinfín de especulaciones sobre el probable regreso a Arroyito de Jeremías Ledesma.

Con esa posibilidad sobre la mesa, Fatura igualmente analizó la oferta que el club le había hecho algunos días antes. No se sabe todavía qué sucederá con el por ahora arquero de River, pero para Broun, los colores y el sentimiento por Central, estuvieron más allá de todo.

La dirigencia le había entregado una propuesta económica que, dicen, estaba por encima del contrato que está a punto de vencer, pero que no alcanzaba las pretensiones del jugador. Sin embargo, con el arquero de vacaciones junto a su familia, envió la respuesta de que aceptaba la propuesta.

Referente y ahora excapitán

Hace años que Broun es el arquero titular indiscutido en Central y viene de un muy buen año, en el que jugó prácticamente todos los partidos. Y no sólo eso, sino que era el capitán hasta que ya en la recta final del torneo Clausura le cedió la cinta a Ángel Di María.

Fatu Broun viene desde hace varios años en Central. Fue pieza clave en el título de 2023.

Central demostró en interés en retener al arquero y del lado del futbolista también hubo predisposición y por eso el final de una historia que generaba algo de intriga. Es que Fatura pretende ser parte del Central que afrontará un 2026 con objetivos importantísimo. Uno de ellos será sin dudas la Copa Libertadores.

Estará un año más en Arroyito, peleando el puesto con algún compañero, que puede ser Axel Werner u otro, si es que el club no se baja de la idea de sumar un futbolista en ese puesto.

Dos no y uno aún por verse

Resta resolver todavía la situación de Ignacio Malcorra, a quien también se le hizo un ofrecimiento para continuar. Los otros dos futbolistas a los que se les termina el contrato, pero que no seguirán en el club son Juan Manuel Elordi y Santiago López.

De esta forma Central empieza a darle forma a un nuevo plantel que necesitará de la base que viene trabajando y de la llegada de algunos refuerzos. Por lo pronto, el club ya se aseguró la continuidad de dos jugadores por los que el flamante entrenador Jorge Almirón puso el pulgar hacia arriba.

