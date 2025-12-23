La Capital | Ovación | Zambia

Un jugador de Zambia ejecutó un peligroso festejo tras su gol y se dobló el cuello

Patson Daka, delantero de Leicester City, había convertido el gol del empate contra Mali en el último minuto y el fuerte golpe que se pegó generó preocupación

23 de diciembre 2025 · 12:41hs
Un festejo riesgoso de un jugador de Zambia que terminó en un accidente importante.

Un festejo riesgoso de un jugador de Zambia que terminó en un accidente importante.

La Copa Africana de Naciones dejó una escena tan insólita como impactante. En el cierre de la primera fecha del grupo A, Zambia rescató un empate agónico 1-1 frente a Mali gracias a un gol de Patson Daka en tiempo de descuento aunque el tanto quedó en segundo plano por el riesgoso festejo del delantero.

Malí se imponía desde los 61 minutos con un gol de Lassine Sinayoko y parecía encaminarse a la victoria. Pero a los 92’, Patson Daka apareció en el área rival y conectó un cabezazo que significó el empate definitivo en uno de los últimos suspiros del encuentro.

Tras convertir el gol, el delantero de Leicester City intentó celebrarlo con una voltereta de costado, una pirueta habitual en algunos festejos africanos. La maniobra salió mal y, en medio del salto, Daka impactó de lleno con la cabeza contra el suelo, lo que generó una peligrosa palanca con el cuello. Luego del golpe, el atacante cayó al piso y de inmediato sus compañeros se acercaron con gestos de preocupación para asistirlo. Durante varios segundos, reinó el silencio y la tensión en el estadio ante el temor de una lesión grave.

>>Leer más: Otro premio más para Fideo: Ángel Di María se quedó con el Olimpia de plata 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelzn/status/2003143022863856105&partner=&hide_thread=false

Se paró y siguió jugando

Finalmente, el futbolista (27 años) logró reincorporarse y pudo terminar el partido, aunque restaban apenas unos minutos para el final del juego. Si bien en principio se descartó una lesión de extrema gravedad, el cuerpo médico no descartó daños cervicales que podrían dejarlo fuera del resto del certamen.

>>Leer más: Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

Una vez finalizado el encuentro, los médicos de la selección de Zambia comenzaron a realizarle estudios a Daka para evaluar el alcance del golpe. En el entorno del equipo temen que la lesión sea lo suficientemente seria como para desafectarlo del plantel, lo que representaría una baja muy sensible ya que se trata de una de las principales figuras del seleccionado del sur de África.

Noticias relacionadas
Central debutará de local frente a Belgrano mientras que Newells hará lo propio ante Talleres en Córdoba

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Jorge Broun volvió a Central hace cuatro años y no estaba con ganas de irse. Firmará un nuevo contrato con el Canalla.

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newells. Su último club fue Porto de Portugal.

En Newell's lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

Alejo Montero se lesionó durante la práctica de Newells y deberá permanecer afuera por varios meses.

Mala noticia para Newell's: Alejo Montero se lesionó la rodilla y estará 6 meses inactivo, como mínimo

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Los fiscales del caso confirmaron que hay 16 personas detenidas, entre ellas una mujer que será imputada como la organizadora de uno de los grupos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume
Policiales

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas
La Ciudad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Ovación
Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos
Ovación

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

Policiales
Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

La Ciudad
Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche
La Ciudad

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

La historia del Barco Ciudad de Rosario: qué es y quiénes lo compraron tras cinco años varado

La historia del Barco Ciudad de Rosario: qué es y quiénes lo compraron tras cinco años varado

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
Información General

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: Nación se lava las manos
La Ciudad

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales