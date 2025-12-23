Un jugador de Zambia ejecutó un peligroso festejo tras su gol y se dobló el cuello

Patson Daka, delantero de Leicester City, había convertido el gol del empate contra Mali en el último minuto y el fuerte golpe que se pegó generó preocupación

Un festejo riesgoso de un jugador de Zambia que terminó en un accidente importante.

La Copa Africana de Naciones dejó una escena tan insólita como impactante. En el cierre de la primera fecha del grupo A, Zambia rescató un empate agónico 1-1 frente a Mali gracias a un gol de Patson Daka en tiempo de descuento aunque el tanto quedó en segundo plano por el riesgoso festejo del delantero.

Malí se imponía desde los 61 minutos con un gol de Lassine Sinayoko y parecía encaminarse a la victoria. Pero a los 92’, Patson Daka apareció en el área rival y conectó un cabezazo que significó el empate definitivo en uno de los últimos suspiros del encuentro.

Tras convertir el gol, el delantero de Leicester City intentó celebrarlo con una voltereta de costado, una pirueta habitual en algunos festejos africanos. La maniobra salió mal y, en medio del salto, Daka impactó de lleno con la cabeza contra el suelo, lo que generó una peligrosa palanca con el cuello. Luego del golpe, el atacante cayó al piso y de inmediato sus compañeros se acercaron con gestos de preocupación para asistirlo. Durante varios segundos, reinó el silencio y la tensión en el estadio ante el temor de una lesión grave.

INSOLITO. Patson Daka se podría haber lesionado el cuello en su festejo fallido con el gol del empate en la Copa Africana. Reportan en Zambia que le van a hacer estudios de inmediato para confirmar la lesión.



— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 22, 2025

Se paró y siguió jugando

Finalmente, el futbolista (27 años) logró reincorporarse y pudo terminar el partido, aunque restaban apenas unos minutos para el final del juego. Si bien en principio se descartó una lesión de extrema gravedad, el cuerpo médico no descartó daños cervicales que podrían dejarlo fuera del resto del certamen.

Una vez finalizado el encuentro, los médicos de la selección de Zambia comenzaron a realizarle estudios a Daka para evaluar el alcance del golpe. En el entorno del equipo temen que la lesión sea lo suficientemente seria como para desafectarlo del plantel, lo que representaría una baja muy sensible ya que se trata de una de las principales figuras del seleccionado del sur de África.