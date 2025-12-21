La Capital | Política | Cristina

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

El Sanatorio Otamendi informó que la expresidenta fue intervenida mediante una cirugía laparoscópica por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada

21 de diciembre 2025 · 10:09hs
Cristina Kirchner fue operada de apendicitis y evoluciona favorablemente

Cristina Kirchner fue operada de apendicitis y evoluciona favorablemente, según el primer parte médico

Luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis, Cristina Fernández de Kirchner evoluciona de manera favorable, según informó el primer parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi en la noche de este sábado.

La expresidenta había sido trasladada al centro de salud porteño luego de presentar fuertes dolores abdominales. Tras los estudios correspondientes, los profesionales confirmaron un cuadro de apendicitis aguda y resolvieron realizar una intervención quirúrgica por vía laparoscópica.

En el comunicado oficial, el Sanatorio Otamendi precisó que Cristina Fernández de Kirchner “ingresó a nuestra institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo, diagnóstico que fue confirmado por los medios correspondientes”. En ese marco, detallaron que la cirugía permitió confirmar “apendicitis con peritonitis localizada”.

>> Leer más: Trasladaron de urgencia a Cristina a un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis

El parte médico, firmado por la directora médica de la institución, Marisa Lanfranconi, indicó además que la paciente “evoluciona hasta el momento sin complicaciones postoperatorias”, lo que llevó tranquilidad sobre su estado de salud tras la operación.

comunicado cfk

La internación de Cristina

El episodio se produjo luego de que personal médico acudiera al domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. Tras una primera evaluación, se decidió su traslado para realizar estudios más exhaustivos y proceder a la intervención quirúrgica.

Durante la tarde y la noche del sábado, militantes y seguidores se acercaron a las inmediaciones del sanatorio para expresar su apoyo. Frente al edificio se desplegaron banderas y carteles, entre ellos uno con la consigna “Nunca caminarás sola”, en una postal que reflejó el impacto político y simbólico que continúa teniendo la figura de la expresidenta.

El Sanatorio Otamendi es un centro de referencia habitual para Cristina Kirchner. Allí fue atendida en ocasiones anteriores, como en 2021, cuando se sometió a una histerectomía. En años previos también atravesó otras intervenciones quirúrgicas en distintos centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires.

>> Leer más: Causa Vialidad: uno por uno, los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar

La operación se dio en un contexto judicial complejo para la exmandataria. Días atrás, la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, además de ratificar el uso de una tobillera electrónica como parte de las medidas de control. Mientras continúa su recuperación médica, el seguimiento clínico seguirá de cerca su evolución en las próximas horas.

Noticias relacionadas
Crece la polémica por la inflación de noviembre

Fuerte cruce entre Cristina Kirchner y Patricia Bullrich por el dato de inflación de noviembre

En junio pasado, Pullaro y los exmandatarios provinciales Bonfatti y Perotti asistieron a la primera audiencia en la Corte de la Nación por la deuda previsional.

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Leonel Chiarella sostiene que la UCR “es un partido de gobierno” y tiene “hechos concretos para mostrar”.

Chiarella: "Queremos un radicalismo moderno, protagonista y cerca de la gente"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles sobre la baja de la pobreza en base a proyecciones realizadas por el Ministerio de Capital Humano.

El gobierno nacional asegura que redujo a la mitad la pobreza en dos años de gestión

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Lo último

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Un informe mostró que este tipo de situaciones concentran la mayoría de las consultas atendidas por los Espacios de Violencias durante este año
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025
Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

El vamos por todo libertario se empantana y Milei recalcula

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El "vamos por todo" libertario se empantana y Milei recalcula

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos
La Ciudad

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Ovación
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Policiales
Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La Ciudad
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas