Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

El gobierno provincial cierra 2025 con un renovado pedido a la Nación para que cumpla con su compromiso de revertir el déficit previsional

En junio pasado, Pullaro y los exmandatarios provinciales Bonfatti y Perotti asistieron a la primera audiencia en la Corte de la Nación por la deuda previsional.

Dada la ausencia de novedades positivas, a modo de despedida de 2025 Santa Fe reforzó su reclamo a la Nación por la deuda que tiene con la provincia a raíz de la suspensión de la remisión de los fondos para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones .

Pocas horas antes del debate en Diputados por el presupuesto nacional 2026, el jueves pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a marcar distancia con la administración de Javier Milei y enfatizó que el diálogo está condicionado al reconocimiento de las deudas de la Casa Rosada con la provincia, que incluyen los compromisos asumidos en su momento en materia de obras públicas .

Al respecto, el jefe de la Casa Gris apuntó a la deuda histórica de la Nación con la Caja de Jubilaciones , vinculada a los fondos que debería transferir la Administración de la Seguridad Social (Ansés). Y detalló que el monto pendiente supera el billón de pesos .

Sin novedades sobre la deuda de la Nación

“Después de la última audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuvimos más contactos oficiales”, señaló a La Capital el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso.

En ese sentido, objetó: “El gobierno nacional quiere que lo acompañen sin reconocer deudas impagas nacidas de leyes. Ni siquiera las obras que le corresponde hacer”.

Asimismo, Boasso reivindicó las acciones encaradas en los últimos meses por la gestión santafesina. “Tenemos una Caja de Jubilaciones más ordenada porque el año pasado concretamos reformas que no hizo nadie en la Argentina”, indicó.

En julio tuvo lugar la última audiencia de conciliación ante la Corte Suprema. En ese marco, la Rosada realizó una primera oferta, que Santa Fe rechazó.

La provincia había interpuesto una acción de fondo para reclamar el stock de la deuda y otra medida cautelar para que la Nación restablezca las transferencias que interrumpió desde que asumió Milei.

JB1 El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso. Foto: Archivo / La Capital.

El gobierno libertario propuso empezar a recomponer con 2.000 millones de pesos por mes, durante medio año. Frente a la negativa santafesina, subió la oferta a $5.000 millones, la misma que le realizaron a Córdoba.

La gestión de Unidos argumentó que la propuesta era insuficiente por el impacto que tiene Santa Fe y los impuestos que le transfiere a la Nación para sostener la Ansés.

Todos por Santa Fe

A fines de junio, Pullaro había asistido a la primera audiencia de conciliación en la Corte Suprema flanqueado, además de funcionarios de su gabinete, por los exmandatarios santafesinos Omar Perotti y Antonio Bonfatti.

La comitiva provincial buscó mostrar peso político en el marco de la puja para lograr el pago de la abultada deuda previsional.