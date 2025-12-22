La Capital | La Ciudad | gripe

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Es lo que indica el protocolo en personas con síntomas compatibles. En la Argentina se detectaron varios positivos. Quiénes deben vacunarse

22 de diciembre 2025 · 11:36hs
Resfrío

Resfrío, tos, malestar general, fiebre. Ante la duda hay que consultar al médico y concurrir con barbijo al sanatorio u hospital 

Argentina confirmó la detección de tres casos de gripe A (H3N2) correspondientes a la subvariante K. Son los primeros registros locales de esta enfermedad que ya generó brotes en Europa y otras partes del hemisferio norte. El virus no provoca cuadros más graves que los habituales aunque parece tener una mayor transmisibilidad. La gripe o influenza es poco frecuente en verano en nuestro país pero con los movimientos constantes de los viajeros era esperable que apareciera. Ahora, ante varios casos de personas con síntomas compatibles desde Rosario se enviaron muestras al Instituto Malbrán para chequear si se trata de esta variante de la gripe A.

Así lo confirmó a La Capital la médica Analía Chumpitaz, directora de Promoción y Prevención de la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe, quien señaló que se elevó la vigilancia _que ya estaba en marcha en la provincia_ ante el alerta mundial que lanzó la Organización Mundial de la Salud.

"Sí. Enviamos varias muestras y estamos esperando los resultados", dijo a este medio la epidemióloga, quien comentó que se cumple de este modo con los protocolos establecidos por Nación. Los casos sospechosos en Santa Fe pertenecen a la ciudad de Rosario.

Grupos de riesgo, a vacunarse

La semana pasada, la infectóloga Carlina Cudós, quien pertenece al Consultorio de Medicina al Viajero del Ministerio de Salud de Santa Fe, había señalado la importancia de que toda persona que viaje en esta época a Europa, Estados Unidos, México, Perú, y otros lugares en los que se detectaron brotes de gripe, se vacunen. No sólo quienes están en grupo de riesgo. Ante cualquier duda pueden comunicarse vía whatsapp con el teléfono 342 6460132, donde se les brindará un turno para charlar con un profesional que los oriente.

Pero este lunes, el Ministerio de Salud provincial dio un paso más y pidió que todos los que estén en situación de mayor vulnerabilidad frente a la gripe A se inoculen si todavía no lo hicieron este año, viajen o no. La dosis que se colocó a la mayoría de los grupos de riesgo (mayormente entre abril y junio) sirve para protegerse de la variante que está generando problemas en el hemisferio Norte.

Las vacunas pueden conseguirse en los vacunatorios de hospitales provinciales y centros de salud. Quienes tienen que colocarse la antigripal de manera obligatoria son: las embarazadas y puérperas, los menores de entre 6 meses y dos años, los mayores de 65 años, personas de todas las edades con enfermedades crónicas y el personal de salud.

Atentos con el adelantamiento

"En el hemisferio norte, donde comenzaron el invierno, la gripe (cepa H3N2 subvariante o subclado K) se adelantó varias semanas. Dada esta situación se ha reforzado la vigilancia en todas las jurisdicciones de la Argentina. También, debido a la notificación de tres casos confirmados en distintas provincias de nuestro país", comentó Chumpitaz.

"En Santa Fe tenemos dos unidades centinelas, una unidad de Infecciones Respiratorias y Agudas Graves en el Hospital Provincial (que fue premiada este año por la OPS) y una unidad de monitoreo ambulatorio que funciona en el Hospital Cullen de Santa Fe. Además, reforzamos la vigilancia en todos los centros de salud (que ya habitualmente hacemos) y de aquellas personas con síntomas que volvieron de algún viaje", mencionó la especialista.

Los síntomas de gripe son: fiebre alta, que puede superar los 38 grados y aparecer de forma repentina. Escalofríos, malestar general, dolor en el cuerpo (en especial dolor en las articulaciones y en la cabeza), sensación intensa de cansancio. Resfrío, tos, dolor de garganta. No necesariamente se dan todos estos síntomas juntos.

Las personas en grupo de riesgo son más proclives a sufrir complicaciones respiratoria y necesitar una internación.

Las muestras al Malbrán

"Enviamos muestras desde Rosario para la confirmación genética de este nuevo subclado y eso se determina rápido, así que estamos a la espera", señaló Chumpitaz a este diario.

Hasta el momento "no se registra que la gripe que provocó los brotes tenga mayor letalidad que la habitual, de todos modos la gripe siempre es una enfermedad a la que hay que prestar atención", enfatizó la médica.

"Las medidas que se deben tomar son las mismas que para todas las patologías respiratorias: si tenemos algún signo o síntoma hay que aislarse, y si se concurre a alguna consulta usar barbijo, el lavado de manos en forma constante es fundamental y airear los ambientes".

