Warner Bros. aún no cerró con Netflix y otra vez negocia con Paramount

El centenario estudio se sentará a discutir "deficiencias" no resueltas en las ofertas anteriores. La junta directiva de Warner sigue recomendando la compra por parte de Netflix

Warner Bros. reanudará las conversaciones de adquisición con Paramount Skydance después de recibir de su postor preferente, Netflix, una exención de siete días para hacerlo.

El centenario estudio Warner indicó en una presentación regulatoria que la exención le permitirá discutir “deficiencias” no resueltas en las ofertas anteriores de Paramount. La compañía ahora tiene hasta el lunes para negociar una posible transacción con Paramount Skydance.

“Si bien confiamos en que nuestra transacción ofrece un valor y una certeza superiores, reconocemos la distracción continua para los accionistas de Warner y para la industria del entretenimiento en general causada por las maniobras de Paramount Skydance”, reseñó Netflix en un comunicado.

Y añadieron: “Por lo tanto, concedimos a Warner una exención limitada de siete días en virtud de nuestro acuerdo de fusión para permitirles interactuar con Paramount y resolver este asunto de manera plena y definitiva”.

Warner Bros. indicó que su junta directiva aún recomienda por unanimidad que los accionistas voten a favor de la compra por parte de Netflix.

En diciembre, Netflix acordó comprar el estudio de Warner y su negocio de streaming por 72.000 millones de dólares, ahora en una transacción totalmente en efectivo que —según dijeron las compañías— acelerará el camino hacia una votación de los accionistas para abril. Incluida la deuda, el valor empresarial del acuerdo es de unos 83.000 millones de dólares, o 27,75 dólares por acción.

A diferencia de Netflix, Paramount quiere adquirir toda la empresa de Warner —incluidas cadenas como CNN y Discovery— y acudió directamente a los accionistas (a través de una Tender Offer, conocida en español como oferta pública de adquisición) con una propuesta totalmente en efectivo de 77.900 millones de dólares en diciembre.

Warner tiene programada una reunión especial para el 20 de marzo.