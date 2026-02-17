La Capital | Zoom | Warner Bros

Warner Bros. aún no cerró con Netflix y otra vez negocia con Paramount

El centenario estudio se sentará a discutir "deficiencias" no resueltas en las ofertas anteriores. La junta directiva de Warner sigue recomendando la compra por parte de Netflix

17 de febrero 2026 · 21:30hs
Warner Bros. aún no cerró con Netflix y otra vez negocia con Paramount

Warner Bros. reanudará las conversaciones de adquisición con Paramount Skydance después de recibir de su postor preferente, Netflix, una exención de siete días para hacerlo.

El centenario estudio Warner indicó en una presentación regulatoria que la exención le permitirá discutir “deficiencias” no resueltas en las ofertas anteriores de Paramount. La compañía ahora tiene hasta el lunes para negociar una posible transacción con Paramount Skydance.

“Si bien confiamos en que nuestra transacción ofrece un valor y una certeza superiores, reconocemos la distracción continua para los accionistas de Warner y para la industria del entretenimiento en general causada por las maniobras de Paramount Skydance”, reseñó Netflix en un comunicado.

Y añadieron: “Por lo tanto, concedimos a Warner una exención limitada de siete días en virtud de nuestro acuerdo de fusión para permitirles interactuar con Paramount y resolver este asunto de manera plena y definitiva”.

Warner Bros. indicó que su junta directiva aún recomienda por unanimidad que los accionistas voten a favor de la compra por parte de Netflix.

En diciembre, Netflix acordó comprar el estudio de Warner y su negocio de streaming por 72.000 millones de dólares, ahora en una transacción totalmente en efectivo que —según dijeron las compañías— acelerará el camino hacia una votación de los accionistas para abril. Incluida la deuda, el valor empresarial del acuerdo es de unos 83.000 millones de dólares, o 27,75 dólares por acción.

A diferencia de Netflix, Paramount quiere adquirir toda la empresa de Warner —incluidas cadenas como CNN y Discovery— y acudió directamente a los accionistas (a través de una Tender Offer, conocida en español como oferta pública de adquisición) con una propuesta totalmente en efectivo de 77.900 millones de dólares en diciembre.

Warner tiene programada una reunión especial para el 20 de marzo.

Bad Bunny dio un show en Rosario en 2018, que algunos presentes recordaron en redes en el marco de su reciente visita a la Argentina

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una "fiesta total" con entrada a 1.200 pesos

Ian Lucas y el Turco Husaín fueron quienes quedaron al borde de la eliminación en la última gala de MasterChef Celebrity

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Fito Páez fue uno de los artistas más esperados en la segunda y última jornada del Cosquín Rock. 

Cosquín Rock: encuentro entre generaciones y un abanico de propuestas

Robert Duvall murió a los 95 años, dejando un legado de un premio Oscar a mejor actor y siete nominaciones

Murió Robert Duvall a los 95 años: adiós a la estrella de "El padrino" y ganador del Oscar

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Los bañistas evacuaron el río sin inconvenientes. El animal se mostró calmo y hasta la noche continuaba en el lugar, a pocos metros de la arena

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo
Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios
Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Provincial sueña con el premio mayor en la Liga Argentina de Básquet 

Por Carlos Durhand
Provincial sueña con el premio mayor en la Liga Argentina de Básquet 

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

La reserva de Newells consiguió su primer triunfo en el torneo

La reserva de Newell's consiguió su primer triunfo en el torneo

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo
Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

Por Lucas Ameriso

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso
Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: No hay pruebas
Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso