Malvinas: el Reino Unido cuestionó a Milei y volvió a defender la autodeterminación de los isleños

Tras el discurso del presidente en la ONU, en el gobierno inglés manifestaron que su par argentino tiene "comportamientos incompatibles con los de una democracia”

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, durante su disertación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Reino Unido le respondió al presidente Javier Milei luego de que este miércoles el mandatario, en la Asamblea General de Naciones Unidas , asegurara que ese organismo "decidió mirar para otro lado respecto de la situación" de la disputa entre el país y los europeos en torno a las Islas Malvinas .

El gobierno inglés se expresó a través de un comunicado , en el que manifiesta que "no hay ninguna duda" con respecto a la soberanía que hoy detenta sobre las Islas Malvinas, las islas Georgias del Sur y las islas Sándwich del Sur, así como las zonas marítimas circundantes.

El escrito fue compartido en la cuenta oficial de redes sociales de la delegación de representantes británicos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) . Esencialmente, los europeos reivindican "firmemente el apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños".

“Este derecho (de autodeterminación) se establece en la Carta de las Naciones Unidas y está consagrado en el artículo 1 de los dos Pactos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Los isleños tienen tanto derecho a determinar su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural como cualquier otro pueblo”, expresaron desde el gobierno británico, que en cada pasaje del comunicado se refieren a las Islas Malvinas como Falklands.

En tanto, no dejaron de lado que la Argentina también apela a resoluciones de la ONU y a declaraciones diplomáticas regionales que instan a los países a negociar sobre la soberanía de las islas, pero afirmaron que esas disposiciones "no modifican ni diluyen la obligación de las naciones de respetar el derecho jurídicamente vinculante de autodeterminación".

The United Kingdom has no doubt about its sovereignty over the Falkland Islands.



Our statement in response to the Argentine General Assembly Statement regarding the Falklands: pic.twitter.com/eWw8aS2MDI — UK at the UN (@UKUN_NewYork) September 23, 2026

“La relación del Reino Unido con las Islas Falklands y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. La Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Falklands y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía. Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, aseveraron.

Autodeterminación

Nuevamente, desde el gobierno británico recordaron el referéndum de 2013 en el que el 92% de los isleños votaron, con un 99,8% de aprobación, mantener el estatus de territorio autónomo del Reino Unido.

"El referéndum fue supervisado por observadores independientes de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, Chile y Brasil. No puede haber diálogo sobre soberanía a menos que los isleños así lo deseen”, agregaron.

Exploración petrolera en Malvinas

Por último, hicieron hincapié en la situación respecto a las exploraciones petroleras en las Islas Malvinas que la Justicia argentina ordenó detener e investigar.

Además de anunciar un "apoyo sistemático al derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales", desde el gobierno indicaron: "Esto es una parte integral de su derecho de autodeterminación. El desarrollo de los recursos de hidrocarburos es una actividad comercial legítima regulada por la legislación del gobierno de las islas, en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La legislación interna argentina no se aplica a las Malvinas”.

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“Los esfuerzos continuos para obstaculizar y hostigar a las empresas internacionales involucradas en los hidrocarburos de las islas Falklands, y de hecho en otras industrias, constituyen un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tienen justificación alguna en el derecho internacional. Además, obstaculizan los negocios globales y son incompatibles con el libre comercio”, concluyeron.