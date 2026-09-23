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Asalto a empresa de transporte: maniataron a un empleado y se llevaron pobre botín

Todo sucedió alrededor de las 22 del mares en Oroño al 4700. Dos delincuentes irrumpieron en el lugar y se llevaron una bolsa con algo de dinero

23 de septiembre 2026 · 09:42hs
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El asalto sucedió el martes a la noche en la empresa de transporte ubicada en zona sur de Rosario. Un empleado terminó maniatado

imagen: Google Street View

El asalto sucedió el martes a la noche en la empresa de transporte ubicada en zona sur de Rosario. Un empleado terminó maniatado, pero ileso

Un violento asalto se produjo el martes a la noche en una empresa de transporte ubicada en bulevar Oroño al 4700, en la zona sur de Rosario. Todo sucedió alrededor de las 22. La única víctima quedó atada de pies y manos, pero los ladrones se llevaron un pobre botín.

Al menos dos delincuentes, que portaban armas de fuego, irrumpieron en el galpón de la compañía Santa Lucía Tour. Los maleantes sorprendieron primero a uno de los empleados con el que se trabaron en violento forcejeo.

El trabajador fue dominado de inmediato porque los asaltantes le ataron pies y manos. Según indicaron fuentes policiales, los hampones se llevaron una bolsa con alrededor de un millón de pesos.

>> Leer más: Roban más de 9 millones de pesos en una empresa de transporte de zona sur

Con relación a la víctima, los voceros indicaron que tras la huida logró desatarse y no resultó herido.

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