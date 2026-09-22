Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave que unió las causas

Dos asesinatos con finalidad de robo , casos de alto impacto en la sensibilidad pública rosarina, comenzaron a juzgarse este martes en un mismo debate oral y público, con dos acusados que afrontan pedidos de prisión perpetua . Se trata de los crímenes del arquitecto Joaquín Pérez, baleado cerca de su casa de Arroyito en 2021 por ladrones que le robaron el auto, y el del comisionista Ariel Simoncini, ultimado en un asalto en 2023 en una esquina de Alberdi donde había pactado la compra de una moto por Marketplace. Los dos crímenes no sólo comparten el ataque a la propiedad como motivación sino un mismo implicado, el nexo entre esas muertes cometidas con dos años de diferencia.

La llave que permitió llegar a él fueron testigos de identidad de reservada, personas de su entorno que en noviembre de 2024 se acercaron a los investigadores para contar lo que sabían de su participación en ambos casos . La fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas Carla Cerliani, a cargo de la acusación en el debate, destacó el valor ese aporte minutos antes del arranque de la primera jornada. Dijo que fueron esos testimonios los que ligaron ambos casos en apariencia inconexos.

El primero, indicó, perpetrado como un robo al voleo para apoderarse de un vehículo. El segundo, organizado desde la cárcel de Coronda por un grupo que orquestaba engaños por Marketplace, la tienda de ventas de Facebook. El punto en común es Cristian Rodolfo López, de 27 años, quien afronta un pedido de prisión perpetua por ambos hechos. Fue detenido en allanamientos que realizó en noviembre de 2024 la Policía de Investigaciones. Fueron en Garzón al 1300 bis, en el barrio Los Pumitas, donde se secuestró su celular y una moto.

El otro acusado es Emanuel David Villanueva, de 36, un preso que cumple 24 años de condena por un homicidio de hace diez años. Para él, Cerliani también pidió la pena máxima por organizar el asalto que derivó en la muerte de Simoncini. El encuadre para los dos asesinatos es el de homicidio calificado criminis causa (es decir, cometido para robar), agravado además por el uso de arma, y robo calificado. Este último delito, en el caso de Simoncini, cometido en poblado y en banda. Villanueva sumó otra acusación por un robo con arma perpetrado a fines de enero de 2023 contra un usuario de Marketplace al que engañaron con la venta de dólares.

"Nunca dejamos de confiar"

“Hay testigos que dieron cuenta de la participación de López en ambos hechos. Esta es una investigación muy larga que llevó adelante en su momento el fiscal Adrián Spelta, en la que pudo desentrañar cómo se cometieron estos hechos”, planteó la fiscal. Remarcó el impacto que tuvo en la causa la presentación de los testigos reservados, que fueron citados al juicio. “Se trata de personas que conocían ambos sucesos de mano directa de Cristian López”, amplió, y recordó que aún falta identificar al coautor del crimen de Pérez y a otros tres involucrados en el de Simoncini. El juicio se desarrolla en la sala 7 del Centro de Justicia Penal ante los jueces Eleonora Verón, Rafael Coria y Paola Aguirre.

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Quien también se expresó ante los medios de prensa en la antesala del debate fue Indiana La Rocca, viuda del arquitecto, quien llevaba cinco años esperando este día: “Estamos esperanzados. La fiscalía hizo un buen trabajo. El juicio va a ser difícil, largo, porque vamos a remover cosas, pero les seguimos demostrando a nuestros hijos que a pesar de los traumas tenemos que seguir adelante”, expresó. Agradecida con las personas que se animaron a declarar, añadió: “La evidencia está y los testigos están, esperamos que el tribunal nos devuelva un poco de lo que merecemos. Nunca dejamos de confiar y vamos a seguir luchando”. Los abogados querellantes que la representan, Carlos Varela y Adrián Martínez, también reclaman condena perpetua a López.

El caso motivó marchas y movilizaciones pese a las restricciones sanitarias del momento por la pandemia de coronavirus, situación que Indiana adjudicó a que “toda la sociedad sintió que le podía haber pasado cualquiera”. Luego brindaría un impactante testimonio ante los jueces al igual que Paula, la viuda del comisionista asesinado en 2023. “Estos tres años fueron muy dolorosos, pero se pudieron atravesar y tengo esperanza de que se va a llegar a la condena máxima”, había dicho antes a la prensa. Esos aportes condensaron lo más fuerte de la jornada.

Noche trágica en Arroyito

El arquitecto Joaquín Pérez fue atacado la noche del 19 de 2021 cuando guardaba su auto Renault Clio en una cochera de Pasaje Muñiz al 1200, cerca de su casa. A las 23.15, dos ladrones que se trasladaban en moto lo abordaron en el momento en que abría el portón. El que iba como acompañante en la moto lo apuntó con un arma y entró al auto para quitárselo. Pérez intentó resistirse y se acercó al ladrón que estaba al volante, quien respondió con varias detonaciones con una pistola calibre 40.

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El profesional de 34 años corrió malherido unos doscientos metros hasta la puerta de su casa de Juan B. Justo al 1700, donde se desvaneció frente a su esposa y su hija de 2 años. Fue trasladado de urgencia al Hospital Clemente Alvarez y falleció allí apenas pasada la medianoche. Los asaltantes se llevaron el Clio pero lo dejaron abandonado a unas diez cuadras, en Olivé y Flynn, con la pistola 40 marca Steyr y un puñado de balas del mismo calibre en su interior. López está acusado de haber sido el conductor de la moto. Según la fiscalía, el dúo había recorrido varias cuadras por la zona de Alberdi en procura de sustraer algún vehículo.

El caso estuvo sumido en la incertidumbre durante tres años hasta la detención de López. Además de los testimonios reservados lo incriminan elementos secuestrados, registros de cámaras de seguridad de la zona y su relación con el otro crimen en debate: comisionista Ariel Luján Simoncini.

Emboscada fatal en Alberdi

De 54 años y padre de dos hijos de 18 y 4 años, Simoncini trabajaba como comisionista y fletero. Realizaba traslados en utilitario Citroën Jumper. Vivía en Roldán y participaba de competencias de rural bike en esa ciudad y en Funes. El 7 de enero de 2023 acudió en su vehículo hasta la esquina de Matheu y Zelaya, en Alberdi, adonde había pactado una cita a las 16 para la compra de una moto que se ofrecía en Marketplace. Se encontró con cuatro personas que iban en dos motos.

Los falsos vendedores lo abordaron con armas y lo atacaron con dos disparos para robarle 950 mil pesos y 3 mil dólares. Herido en la región baja del hueso frontal y en el hemitórax izquierdo, Simoncini murió en el lugar. Quien lo había convocado allí, según la acusación, era el preso de la cárcel de Coronda Emanuel Villanueva, quien ya cumplía una a 24 años de prisión. Lo habían sentenciado en febrero de 2019 por el crimen de Walter Barrios —ejecutado con nueve tiros 9 milímetros el 6 de agosto de 2016 en una plazoleta de Derqui al 7600— y por un asalto a un complejo de canchas de fútbol cometido dos meses después.

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Un engaño con la venta de dólares

En este juicio, Villanueva está acusado además de otro asalto cometido a través de un engaño por esa plataforma. Un episodio por el que ya fue condenada la pareja del preso, Romina A. El 18 de mayo pasado recibió 3 años y 3 meses de prisión efectiva por un robo calificado cometido con un arma cuya aptitud para el disparo no pudo demostrarse. Diecinueve días después del crimen de Simoncini, el 26 de enero de ese año, la mujer se contactó con la víctima vía Facebook mediante un usuario falso para la ofrecerle la venta de dólares.

Luego derivó a la persona con Villanueva para que coordinara el encuentro por WhatsApp. Cuando días después la víctima se presentó a las 15 en Colombres al 1100, en la zona oeste, fue abordada por dos hombres armados aún no identificados que le sustrajeron un Iphone y un bolso con 637 mil pesos. Escaparon en moto en dirección a Mendoza y allí la víctima los perdió de vista.