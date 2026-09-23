Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

El 50% de los profesores que participaron de la consulta de Coad respaldó la medida más dura. El mandato se debatirá este viernes en el plenario nacional.

La docencia de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) decidió profundizar el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. En el marco de la votación lanzada por la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad), el 50 % se inclinó a favor de la opción de lanzar un paro por tiempo intedeterminado . La moción se llevará al plenario nacional que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocó para el próximo viernes, donde se decidirá cómo se encamina el conflicto.

La votación de los profesores rosarinos terminó este mediodía, unas 24 horas después de que se hiciera pública la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 que volvió a exigir al gobierno nacional el cumplimiento de los artículos de la ley de financiamiento universitario sobre el aumento en los salarios de los profesores y los montos de becas estudiantiles. Además, determinó el cobro de astreintes (multas) al gobierno nacional si no paga el aumento previsto por la ley.

" Contundentemente, los docentes de la UNR se inclinaron por profundizar el conflicto ", señaló el secretario general de la Coad, Federico Gayoso. El dirigente recordó que la misma votación se está replicando en las distintas universidades nacionales y que esos mandatos se llevarán al plenario nacional de delegados donde se resolverá cómo continuar los reclamos.

Para Gayoso, si bien el fallo judicial a favor de la implementación de la ley es una buena noticia, que complica cada vez más la posición del gobierno nacional respecto a las universidades públicas, no significa el fin del conflicto . "La docencia seguirá exigiendo el aumento salarial que corresponde hasta que tengamos una fecha de pago", indicó.

Los números

Los docentes universitarios comenzaron a votar el pasado 15 de septiembre, cuando se habilitaron las urnas en las distintas unidades académicas de la UNR. La consulta incluía distintas alternativas de medidas de fuerza. Las mociones iban desde un paro de 24 horas hasta la posibilidad de una huelga por tiempo indeterminado.

En total votaron unos 2.300 mil docentes, de los cuales 1.162 se inclinaron por la realizar un paro por tiempo indeterminado. La segunda medida más votada fue cumplir con las medidas de fuerza en unidad con el frente sindical (30 %) y en tercer lugar, un paro por semana completa (24 %).

La opción más votada, el paro por tiempo indeterminado, constituye el mandato que el gremio rosarino llevará el viernes al plenario de Conadu, donde se conocerá el resultado de las votaciones en las otras universidades del país.

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El reclamo salarial

El principal reclamo de los docentes continúa siendo la recomposición de los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el sector sindical sostienen que los ingresos acumularon una pérdida significativa de poder adquisitivo y cuestionaron las propuestas de recomposición realizadas hasta el momento.

Las últimas medidas de fuerza lanzadas por los profesores tuvieron lugar el último viernes y el martes pasado, después de que fracasara la paritaria convocada por el gobierno nacional donde se ofreció un incremento salarial del 3 % para la docencia universtiaria.

Además, los docentes convocaron a la quinta marcha universitaria federal para el 15 de octubre y a días de protestas en todo el país.