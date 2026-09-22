Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

"Tenemos muchos temas en Santa Fe que requieren mi presencia", argumentó el mandatario provincial

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que no integrará la comitiva de mandatarios provinciales que acompañará al presidente de la Nación, Javier Milei, a participar de Argentina Week, encuentro destinado a promocionar en París oportunidades de inversión en el país.

"Me invitó el jefe de Gabinete (Diego Santilli) pero me cuesta mucho moverme de la provincia y de la rutina de trabajo diario. Este año siento que tengo que estar acá", sostuvo Pullaro, quien añadió: "Viajo cuando siento que es estrictamente necesario y todavía tenemos muchos temas en Santa Fe que requieren mi presencia".

El mandatario resaltó: "Arranco muy temprano y termino muy tarde todos los días. Le sigo dando mucha importancia a la seguridad pública".

"Siento que tal vez irme cinco o seis días de la provincia es mucho, puedo perder el ritmo de todo lo que hago", precisó, y dijo: "Tal vez el año próximo, si la seguridad sigue contenida como hasta este momento, pueda empezar a ir a viajes internacionales".

Argentina Week en París

Milei viajará a la capital francesa entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre acompañado por doce gobernadores. En Argentina Week el gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso propio.

Entre los mandatarios que formarán parte de la comitiva estarán Carlos Sadir (gobernador de Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén).

También se sumarán el entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero, dos socios electorales de La Libertad Avanza (LLA). Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, aún no confirmó oficialmente su participación.

Además de Pullaro, tampoco participará de la gira el tucumano Osvaldo Jaldo, mientras que el cordobés Martín Llaryora enviará una delegación.

La participación de los gobernadores apunta a mostrar una imagen de gobernabilidad en momentos en que el oficialismo negocia en el Congreso iniciativas como el presupuesto y la suspensión de las Paso.

Para los mandatarios provinciales el viaje también representa una oportunidad para buscar inversiones destinadas a sus distritos y gestionar recursos nacionales.

La Argentina Week en París será similar al encuentro realizado en marzo en Manhattan y se desarrollará después del viaje presidencial a Nueva York, donde participa de la cumbre de la ONU, con el regreso previsto para este viernes.