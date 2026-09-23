Dos detenidos por comprar armas como usuarios legítimos para desviarlas al mercado ilegal

Los acusados, de 27 y 41 años, adquirieron al menos 17 armas junto a un tercer involucrado prófugo. Las falsas denuncias de robo que presentaban revelaron las maniobras

Los dos acusados de comprar armas para remitirlas al mercado negro queron en prisión preventiva durante una audiencia en los Tribunales de Santa Fe.

Dos hombres quedaron detenidos en la ciudad de Santa Fe por comprar armas de fuego como legítimos usuarios para desviarlas al mercado ilegal . Una práctica detectada en varias investigaciones en la provincia y que el año pasado motivó, en Rosario, condenas a profesionales que intervenían en el envío de armamento a un segmento de Los Monos. En el caso detectado en la capital provincial, los implicados fueron acusados de adquirir en una armería, junto a un tercer involucrado aún prófugo, al menos 17 armas de fuego de las que se desprendieron tras realizar falsas denuncias de robo.

Las maniobras ilícitas fueron detectadas a partir de las denuncias que los propios acusados realizaron tras la compra de las armas . En todas las ocasiones en que se desprendieron del armamento denunciaron haberlo perdido al sufrir algún hecho delictivo. Cuando fueron convocados a ampliar detalles brindaron relatos inconsistentes.

Ese fue el punto de partida de una causa penal en la que el fiscal Agustín Nigro imputó este martes a Luis Alberto A, de 41 años, y a Lautaro David G., de 27, por los delitos de entrega ilegítima de armas de fuego y falsa denuncia, prácticas que se reiteraron entre noviembre de 2025 y el pasado mes de abril. En una audiencia realizada en los Tribunales santafesinos el juez José Luis García Troiano dictó la prisión preventiva de los dos involucrados.

La fiscalía regional de la capital provincial indicó que el caso se encuadra dentro de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su plan de persecución penal, que considera de especial gravedad los delitos vinculados con armas de fuego. El fiscal Nigro indicó que los envíos de armas al mercado negro se detectaron ante la reiteración de denuncias que los propios imputados presentaron “con la intención de procurar su impunidad”.

Contradicciones

Por separado y en diferentes fechas, indicó, se presentaron en dependencias policiales como víctimas de robos de armas que en realidad habían entregado voluntariamente a terceros. “Al cargar en el sistema informático del MPA los datos de las armas se constató que varias habían sido secuestradas en legajos en los que se investigan violencias altamente lesivas”, reveló el fiscal. “Al volver a entrevistar a los investigados con el fin de que se explayaran acerca de los hechos delictivos que habían sufrido, ambos brindaron relatos inconsistentes”, señaló.

Así, se detectó que en su carácter de legítimo usuario Luis A. adquirió en una armería de la capital comercial cuatro pistolas semiautomáticas entre el 11 de noviembre y el 4 de diciembre del año pasado. “Luego, les dio esas armas a personas que no contaban con la correspondiente autorización legal para tenerlas consigo”, planteó el fiscal al acusarlo.

En el mismo local comercial, en tanto, Lautaro G. compró también como legítimo usuario tres tres pistolas semiautomáticas, una carabina y un fusil semiautomático entre el 20 de enero y el 16 de abril de este año. Armas que, según la acusación, también desvió.

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En la pesquisa fue identificado un tercer involucrado, alguien del entorno de los detenidos que se encuentra prófugo, con una orden de detención vigente. Entre los tres adquirieron por lo menos 17 armas que luego fueron introducidas en el mercado ilegal.

Perfiles financieros

Entre otras diligencias realizadas en la causa se recabaron informes de las compras de armamento y municiones de los detenidos. Se detectó así que tanto los montos abonados como los modos de pago utilizados eran incompatibles con sus perfiles financieros.

En ese marco, el juez García Troiano consideró que ante la complejidad de la investigación se producirían riesgos procesales —es decir, de fuga o de entorpecimiento de la investigación— si los imputados siguieran el proceso en libertad. Consideró que las atribuciones delictivas lucen acreditadas y tuvo en cuenta además que las penas en expectativa son de cumplimiento efectivo.

Las maniobras de desvío de armas registran varios antecedentes en la provincia. En una causa sobre mercado negro de armas en Rosario, el año pasado fueron condenados el psiquiatra Marcelo Lemoine y el instructor de tiro Jorge Fedeli a 3 años de prisión condicional por sus aportes, como profesionales autorizados, para emitir credenciales de legítimo usuario a nombre de cómplices de Lucho Cantero, condenado en agosto a 31 años de prisión por liderar una facción de Los Monos desde el penal de Marcos Paz.

En esa causa, ocho personas fueron acusadas por la compra ilegítima de armas —tenían registradas de cuatro a más de cuarenta armas cada uno— que eran desviadas a bandas criminales como parte de una estructura coordinada que funcionó entre 2021 y 2024.