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Franco Colapinto defendió a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió por el GP de España

El francés denunció ataques contra él y su familia después de la carrera en Madrid tras no intercambiar posiciones con el argentino en las últimas vueltas

23 de septiembre 2026 · 11:53hs
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Franco Colapinto y Pierre Gasly hablaron ante los medios en la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto y Pierre Gasly hablaron ante los medios en la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán

Pierre Gasly denunció amenazas y ataques en redes sociales contra él y su familia después del Gran Premio de España de Fórmula 1, debido a lo ocurrido con Franco Colapinto.

Los pilotos de Alpine abordaron el episodio este miércoles durante la jornada de prensa previa a la carrera de Azerbaiyán. El conflicto se produjo durante las últimas vueltas de la carrera en el nuevo circuito de Madrid. Colapinto alcanzó a Gasly, que utilizaba neumáticos usados y todavía debía realizar una parada en boxes.

El ritmo del francés también permitió que Oscar Piastri se acercara al piloto argentino. Desde el muro de Alpine le avisaron a Gasly sobre la llegada de su compañero, pero el corredor europeo decidió mantener su posición. El argentino reaccionó por radio y pidió que intercambiaran posiciones.

Finalmente, Gasly ingresó a boxes al finalizar esa vuelta y Colapinto terminó la carrera en el séptimo puesto, por delante de Piastri.

En Bakú, Colapinto sostuvo que Alpine gestionó correctamente la situación: "Creo que el equipo lo gestionó bien, y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que hayamos aprendido y podamos seguir adelante".

>> Leer más: Cambio en la Fórmula 1: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

El argentino también explicó que el equipo trabajó sobre lo ocurrido junto con los pilotos y los responsables de la estructura.

"Piastri estuvo a punto de adelantarme. Pero, de nuevo, creo que lo hablamos en el equipo y lo gestionamos juntos, con Pierre, con Flavio Briatore, con Steve Nielsen; todos en el equipo hicieron un gran trabajo a la hora de entender lo que pasó y cómo mejorarlo para la próxima vez, y estoy contento con ello", señaló.

Y agregó: "Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar, para que la próxima vez no vuelva a pasar lo mismo".

Gasly denunció amenazas contra su familia

El episodio dentro de la pista derivó en una serie de ataques contra Gasly en redes sociales. El francés aseguró que algunos mensajes también apuntaron contra personas de su entorno.

"Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte", afirmó Gasly ante los medios.

El piloto de Alpine remarcó que entiende la exposición que implica competir en la Fórmula 1, pero cuestionó el alcance de las críticas: "Hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia".

Gasly también pidió establecer límites frente a este tipo de comportamiento: "Puedes caerle bien a la gente o no gustarle, y eso está completamente bien. Pero hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces".

Colapinto respaldó a su compañero de Alpine

Consultado por los negativos comentarios que recibió Gasly, Colapinto expresó su respaldo al francés: "Vi que mucha gente le envió mensajes de odio a Pierre, y por supuesto, eso no está bien".

En este sentido, el piloto bonaerense agregó: "No paso mucho tiempo en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando y concentrándonos en el mismo resultado, en el mismo objetivo y en la misma meta, que es hacer que Alpine sea mejor", expresó.

El piloto argentino reconoció que los ataques de los aficionados aparecen con frecuencia: "Pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual".

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