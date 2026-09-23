A Newell's se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

Otra vez en zona de clasificación, los próximos compromisos de Newell's serán determinantes para ver cómo llega al final de la etapa de grupos

Con el triunfo de visitante ante Platense, Newell’s renovó su motivación y quiere pelear por mantener ese sitial de clasificación.

Newell's consiguió lo que asomaba como una obligación. Logró superar a Platense en condición de visitante y esa importante y oportuna colecta la permitió volver a meterse en el lote de los que hoy pasarían de ronda en el Clausura. Desde ese envión emocional, esas bases y esos conceptos futbolísticos, mira hacia adelante y ya divisa en el corto plazo dos rivales que tiene cerca y arriba. Serán choques determinantes.

Es que se le vienen dos encuentros que si sale bien parado de ese tramo de mayor exigencia, puede llegar de la mejor manera al cierre de la etapa de grupos, una chance que nunca logró confirmar desde que se implementó este formato en el fútbol argentino, y allí radica la gran importancia del objetivo que se propusieron el técnico Fran Kudelka y sus dirigidos.

En ese marco, aparecen en el sendero leproso el partido ante Lanús, el sábado 3 de octubre, a las 17, por la fecha 11º del torneo Clausura.

Y, muy poco más adelante, el domingo 11 de octubre, a las 14, tiene que visitar a Gimnasia en Mendoza, una de las grandes sorpresas de este certamen, por la fecha 12º del campeonato.

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Newell's, a su alcance

De esa manera, tiene por delante pruebas de gran valía que adquirirán un carácter realmente decisivo antes de llegar a la última recta del campeonato. Y, si sale bien asentado y puede confirmar los esbozos positivos que fue revelando hasta ahora en contextos de mayor exigencia, tendrá el ánimo por las nubes y combustible extra para ir por esa meta tan esquiva en la historia reciente en el recorrido de Newell’s.

Por eso, sabiendo que tendrá que seguir poniendo a punto, ajustando clavijas y elevando el piso de sus performances, si sale airoso de los duelos con el Granate en el Coloso y con los mendocinos, podrá aumentar aún más su nivel de solidez y confianza individual y colectiva en un pasaje clave del Clausura.

Tras la disputa total de la fecha 10º, el elenco rojinegro quedó en la 8º posición, con 16 puntos en 10 encuentros con 11 goles a favor y 8 en contra, al borde de los que tienen oportunidad de pasar de ronda.

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El primero de visitante

Con el valioso triunfo de visitante ante el Calamar pudo volver a meterse en esa codiciada zona y desde ese escalón de motivación quiere pelear por mantener ese sitial.

En tanto, Lanús, su próximo adversario, tiene una marcha muy similar a la Lepra, con el mismo puntaje, 16 unidades en 10 cotejos, que lo situaron apenas por encima en el 7º puesto, por tener mejor diferencia de gol, 13 a favor y 9 en contra.

Por su parte, poco más de una semana más adelante en el torneo, Newell’s tendrá que ir a Mendoza a medir fuerzas con Gimnasia, que sorprende a propios y extraños, y transita el grupo A en 4º lugar, con 17 puntos en 10 duelos.

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Los tiene en el radar

De esa manera, la Lepra ya tiene en su radar a dos rivales directos en esta nueva lucha, que están en el lote de los de arriba. Esa puja que le sirvió para alejarse de una vez por todas de los riesgos y las complicaciones que atormentan y sufren los equipos de abajo. Un mal que sufrió todo el año anterior y que no quiere repetir una experiencia parecida en esta temporada.

En ese escenario, Newell’s tiene casi dos semanas por delante para poder tomar estas jornadas como necesarias estaciones de reacondicionamiento, en un Clausura donde hasta ahora está dando la talla y por primera vez en mucho tiempo parece que se está animando a ir por el ansiado pasaje a la siguiente ronda, algo que nunca consiguió con el actual formato.

Para eso, el entrenador Kudelka y sus colaboradores harán especial hincapié en las tareas de recuperación física que se están llevando adelante en el predio de entrenamiento Jorge Griffa en el predio de Bella Vista, debido al gran esfuerzo que está representando la competencia. Eso le permitirá mejorar a los lesionados y ponerlos de la mejor forma posible a todos los soldados para las batallas determinantes que restan.