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Gran revuelo por un incendio en un bar en el microcentro: el Sies asistió a dos empleadas

Fue en Córdoba y Maipú. Fueron asistidas por quemaduras leves e inhalación de humo. Todo sucedió al prenderse fuego un sector de la cocina

22 de septiembre 2026 · 13:30hs
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Incendio en el bar de Maipú y Córdoba.  La situación quedó controlada poco después

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Incendio en el bar de Maipú y Córdoba.  La situación quedó controlada poco después

Un incendio en la cocina del bar de Maipú y Córdoba, pleno microcentro de Rosario, generó un importante revuelo en el centro de la ciudad, y dos mujeres tuvieron que ser asistidas por personal médico: una por quemaduras en un pie y otra por inhalación de humo.

El siniestro se produjo alrededor del mediodía cuando el local gastronómico estaba en pleno horario de atención al público.

El fuego, que no llegó a propagarse por el resto del establecimiento, comenzó en la campana de ventilación de la cocina al parecer por acumulación de grasa.

Cómo empezó el incendio en pleno microcentro

El foco ígneo causó mucho humo y tanto empleados como clientes fueron evacuados de inmediato. Con la llegada de los Bomberos y de la Policía se dispuso un corte de tránsito de vehículos a la altura de Maipú y Rioja.

El Sies asistió a dos mujeres por quemaduras e inhalación de humo. Ambas estaban fuera de peligro

El Sies asistió a dos mujeres por quemaduras e inhalación de humo. Ambas estaban fuera de peligro

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Ignacio Aravena, integrante de los Bomberos Zapadores de Rosario a cargo del operativo, señaló que se trató de un principio de incendio en la campana de ventilación de una de las cocinas. Contamos con dos heridos, que no eran de gravedad, pero la situación del incendio fue controlada en poco tiempo ".

Con relación a las personas lesionadas, Aravena precisó que sufrieron quemaduras leves en piernas e inhalación de humo, que no fue grave. Las personas resultaron heridas porque, al principio intentaron apagar el incendio por sus propios medios. Esas personas fueron atendidas por el Sies".

Dónde se focalizaron los daños

"Los daños en el bar fueron en la cocina: campana y freidora. El foco se controló rápidamente. Ahora se hacen tareas de ventilación para sacar el humo. La estructura del bar no fue afectada", agregó.

El incendio obligó a la evacuación del local gastronómico de Maipú y Córdoba

El incendio obligó a la evacuación del local gastronómico de Maipú y Córdoba

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"El incendio se focalizó en la freidora. A veces sucede que cuando sacan muchos pedidos la grasa se acumula y eso puede combustionar"", subrayó el efectivo de Zapadores. El tránsito de vehículos sobre Maipú estuvo interrumpido durante poco más de una hora por prevención, pero cuando faltaba poco para las 13 la situación fue controlada por los Bomberos Zapadores.

A todo esto, las víctimas fueron atendidas en una de las ambulancias del Sies, pero trascendió que las cuadros de salud que presentaban no eran de gravedad, pero de igual no se descartaba traslados.

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