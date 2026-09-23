La Capital | Ovación | AFA

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

El club de Liniers pretende que se de por perdido al xeneize un partido por la Copa Argentina. "Si hace eso, corre el riesgo de desafiliación", advierten en la AFA

23 de septiembre 2026 · 16:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los jugadores de Boca celebran la victoria por penales ante Vélez

Los jugadores de Boca celebran la victoria por penales ante Vélez, que luego fue ratificada por la AFA frente a un reclamo del equipo de Liniers.

Mientras Boca y Racing se preparan para jugar la semifinal de la Copa Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó una dura advertencia a Vélez si concreta su idea de llevar a la Justicia ordinaria un reclamo rechazado por el Tribunal de Disciplina.

“Si meten un amparo, automáticamente corren el riesgo de desafiliación. Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo”, dijo un vocero de la AFA a propósito de la intención de Vélez.

Leer más: El presidente de River y un mensaje para Chiqui Tapia: "La AFA es de los clubes, no de una persona"

El reclamo de Vélez

El club de Liniers pidió al Tribunal de Disciplina que dé por perdido a Boca el partido en el que venció a Vélez en los cuartos de final de la Copa Argentina. Ese día, en la planilla del xeneize aparecieron seis jugadores extranjeros, cuando sólo están permitidos cinco.

Vélez ya hizo el reclamo por la vía habitual y el Tribunal de Disciplina rechazó darle el partido por perdido a Boca, al que solo sancionó con una multa económica por el error administrativo de incluir a un extranjero más en la planilla oficial del partido por los cuartos de final ante el equipo de Liniers.

El fallo del Tribunal explicó: “Se consideró que lo ocurrido fue un error administrativo e involuntario y que no se trató de una ventaja deportiva”.

Leer más: Central: la larga lista de los que formaron parte de la gran campaña de 2025 y ya no están

La reacción ante el fallo

Pero el vicepresidente de Vélez, Néstor Pugliese, dijo que se trata de un fallo "vergonzoso e inentendible".

"Me da bronca e indignación. Si tengo que ir a la Justicia ordinaria y poner una cautelar para parar la Copa Argentina, lo haría a título personal”, dijo.

El dirigente también afirmó: “Vamos a ir al tribunal de alzada y, de ser necesario, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Frente a esto, en la AFA expresaron lo siguiente: "Si Vélez llega a hacer eso, automáticamente quedará desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. Sería una locura pedir suspensión del campeonato en la Justicia. La Fifa es tajante con eso”.

El mismo vocero agregó: “En cuanto entre un amparo, nosotros suspendemos la afiliación y lo elevamos a la FIFA”.

Noticias relacionadas
La bandera que los presuntos hinchas de Rosario Central le robaron a integrantes de All Boys. 

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Central y Estudiantes definirán al ganador de la Supecopa Internacional el mismo día que se cerrarán los Juegos Suramericanos.

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Messi será el anfitrión del torneo juvenil que se jugará en Miami y en el que participará Newells.

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La selección argentina clasificó a la final de los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

A Newells se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

A Newell's se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

Lo último

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Pedidos de investigaciones a fiscales generan cortocircuitos dentro del MPA

Pedidos de investigaciones a fiscales generan cortocircuitos dentro del MPA

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

El 50% de los profesores que participaron de la consulta de Coad respaldó la medida más dura. El mandato se debatirá este viernes en el plenario nacional.

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol
Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Un diputado socialista de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado socialista de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

A Newells se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

A Newell's se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Ovación
La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca
Ovación

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Policiales
Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada durante una discusión
Policiales

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada durante una discusión

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Santa Fe: compraban armas en forma legal para desviarlas al delito

Santa Fe: compraban armas en forma legal para desviarlas al delito

La Ciudad
Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

El cementerio El Salvador invita a un recorrido guiado por el simbolismo masónico

El cementerio El Salvador invita a un recorrido guiado por el simbolismo masónico

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Damnificados por demoras en entregas de loteos acuden al Concejo 

Damnificados por demoras en entregas de loteos acuden al Concejo 

Ley de financiamiento universitario: cuándo se debe aplicar el aumento salarial
Información general

Ley de financiamiento universitario: cuándo se debe aplicar el aumento salarial

Apartaron a un docente del ex Nacional 1 por denuncias de acoso sexual
La Ciudad

Apartaron a un docente del ex Nacional 1 por denuncias de acoso sexual

Quieren usar IA y cámaras para multar a quienes tiren basura ilegalmente en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren usar IA y cámaras para multar a quienes tiren basura ilegalmente en Rosario

Versiones contrapuestas por el robo en una empresa de transporte
Policiales

Versiones contrapuestas por el robo en una empresa de transporte

Franco Colapinto defendió a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió por el GP de España
Ovación

Franco Colapinto defendió a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió por el GP de España

Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve
Información General

Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones
Información General

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Campaña 2026/27: el campo va por 157,8 millones de toneladas

Por Leonardo Stringaro
Agro

Campaña 2026/27: el campo va por 157,8 millones de toneladas

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV
Información General

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Así funciona el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Por Gonzalo Santamaría
Juegos Suramericanos

Así funciona el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Dos crímenes resonantes, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
Policiales

Dos crímenes resonantes, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

Gran revuelo por incendio en conocido bar del microcentro
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del microcentro

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores
Política

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe
Juegos Suramericanos

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Newells jugará ante Lanús el mismo día en que la selección enfrentará a Burkina Faso

Newell's jugará ante Lanús el mismo día en que la selección enfrentará a Burkina Faso

El tiempo en Rosario: el miércoles empieza a traer de a poco el calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles empieza a traer de a poco el calor

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal
Juegos Suramericanos

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal

La Nación destina apenas el 1 por ciento de la obra pública a la provincia de Santa Fe

Por Facundo Borrego
Política

La Nación destina apenas el 1 por ciento de la obra pública a la provincia de Santa Fe

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer
Economía

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer