La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

El club de Liniers pretende que se de por perdido al xeneize un partido por la Copa Argentina. "Si hace eso, corre el riesgo de desafiliación", advierten en la AFA

Los jugadores de Boca celebran la victoria por penales ante Vélez, que luego fue ratificada por la AFA frente a un reclamo del equipo de Liniers.

Mientras Boca y Racing se preparan para jugar la semifinal de la Copa Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) lanzó una dura advertencia a Vélez si concreta su idea de llevar a la Justicia ordinaria un reclamo rechazado por el Tribunal de Disciplina.

“Si meten un amparo, automáticamente corren el riesgo de desafiliación. Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo”, dijo un vocero de la AFA a propósito de la intención de Vélez.

El club de Liniers pidió al Tribunal de Disciplina que dé por perdido a Boca el partido en el que venció a Vélez en los cuartos de final de la Copa Argentina. Ese día, en la planilla del xeneize aparecieron seis jugadores extranjeros, cuando sólo están permitidos cinco.

Vélez ya hizo el reclamo por la vía habitual y el Tribunal de Disciplina rechazó darle el partido por perdido a Boca, al que solo sancionó con una multa económica por el error administrativo de incluir a un extranjero más en la planilla oficial del partido por los cuartos de final ante el equipo de Liniers.

El fallo del Tribunal explicó: “Se consideró que lo ocurrido fue un error administrativo e involuntario y que no se trató de una ventaja deportiva”.

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La reacción ante el fallo

Pero el vicepresidente de Vélez, Néstor Pugliese, dijo que se trata de un fallo "vergonzoso e inentendible".

"Me da bronca e indignación. Si tengo que ir a la Justicia ordinaria y poner una cautelar para parar la Copa Argentina, lo haría a título personal”, dijo.

El dirigente también afirmó: “Vamos a ir al tribunal de alzada y, de ser necesario, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Frente a esto, en la AFA expresaron lo siguiente: "Si Vélez llega a hacer eso, automáticamente quedará desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. Sería una locura pedir suspensión del campeonato en la Justicia. La Fifa es tajante con eso”.

El mismo vocero agregó: “En cuanto entre un amparo, nosotros suspendemos la afiliación y lo elevamos a la FIFA”.