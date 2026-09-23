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El cementerio El Salvador invita a un recorrido guiado por el simbolismo masónico

La visita será este sábado y será compartida por la Logia masónica femenina Flora Tristán N°10 de Rosario

23 de septiembre 2026 · 15:19hs
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El cementerio El Salvador abre sus puertas este sábado con un nuevo recorrido guiado.

El cementerio El Salvador abre sus puertas este sábado con un nuevo recorrido guiado.

El cementerio El Salvador abre sus puertas para una nueva visita guiada diurna este sábado a las 16. Esta vez, el foco estará puesto en la masonería, por lo que se recorrerá la necrópolis buscando visibilizar historias, monumentos y símbolos que permiten pensar de distintas formas la educación, el librepensamiento, la solidaridad y la trascendencia.

La visita, llamada "Masonería: educar, pensar y trascender" será compartida por integrantes de la Logia masónica femenina Flora Tristán N° 10 de Rosario, perteneciente al Gran Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina.

Qué es la masonería

La masonería es una institución esencialmente filosófica, filantrópica y progresista, fundada sobre la idea de fraternidad. Fue formalmente establecida en el año 1717, época en que la mujer no estaba ni económica, ni social, ni políticamente emancipada, pero que, pese a ello, trabajaba desde su lugar junto a las logias masculinas.

Lo cierto es que se trata de una escuela que busca el mejoramiento de la persona, para sí misma y para la sociedad. Por ello se propone la investigación de la verdad, la perfección y el progreso de la humanidad a través de la razón humana basada en la ciencia. Como institución también ecléctica, toma elementos de diversas filosofías, culturas y de distintos momentos históricos y sociales.

Existen muchos personajes históricos que han pertenecido a la masonería (algunos de ellos fueron Mozart, Manuel Belgrano, José de San Martin, Walt Disney, Martin Luther King, Simón Bolívar y Sigmund Freud), así como numerosas instituciones surgidas de la masonería, tales como Cruz Roja, Scouts, Unicef, ONU y la Comunidad Europea.

>>Leer más: Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo por la necrópolis para explorar la memoria de Rosario

El Salvador

El recorrido es una oportunidad para conocer parte de la cultura, historia y arquitectura de la necrópolis ubicada a metros del Parque de la Independencia. Con sus cinco hectáreas de extensión, además de un museo al aire libre, es un espejo de Rosario en sus diferentes épocas, que guarda en su arquitectura huellas del pasado y presente de la ciudad.

Forma parte del patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad, que convoca una vez más al público a adentrarse en vivencias pasadas que siguen vivas a través de los relatos y de los objetos y construcciones tangibles. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el lugar, al tiempo que realzar la historia y cultura local, manteniendo la esencia de Rosario.

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