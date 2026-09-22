El tiempo en Rosario: el miércoles empieza a traer de a poco el calor

La máxima rondaría los 21º y el jueves podría trepar hasta los 27º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 23 de septiembre en Rosario cielo parcialmente nublado y un aumento de la temperatura máxima para llegar a 21º y en aumento los próximos días, con un jueves de 27º.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del norte, un registro de 9º y cielo parcialmente nublado que se mantendría toda la jornada. Se espera una mañana fría, con vientos moderados del norte y una marca de 6º que por la tarde treparía hasta los 21º, mientras que a la noche anticipan que los termómetros rondarían los 18º.

Para el jueves se espera una jornada primaveral, con 27º de máxima, 10º de mínima y cielo algo nublado.

El viernes también estaría algo nublado, con un leve descenso de la máxima (26º) y un aumento de la mínima (13º).

El sábado tendría pocas modificaciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 25º y 13º.

El domingo tiene algunas probabilidades de chaparrones, con una máxima de 23º y una mínima de 15º.

Para el lunes se anuncia una máxima de 23º, una mínima de 14º y chances de lluvias aisladas vespertinas.