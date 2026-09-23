Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

La mujer, también parte de la fuerza de seguridad de Santa Fe, llamó al 911 al ver que su novio quería ingresar a su departamento de forma violenta

Un policía de la provincia de Santa Fe fue detenido en barrio Echesortu este miércoles por violencia de género contra su pareja. El hombre quería ingresar a la fuerza al departamento de su novia, que también es policía y que llamó al 911.

El agente, que forma parte de la Brigada de Orden Urbano, fue arrestado pasadas las 8 en Cafferata al 1000 cuando entró al edificio donde vive su novia e intentó ingresar por la fuerza al departamento de su pareja, también integrante de la Policía de Santa Fe.

Ante la amenaza, la mujer llamó al 911. Minutos más tarde, llegó al lugar un equipo de la Brigada Motorizada y detuvo al agente, identificado como Ramón Oscar A., de 28 años.

El hombre quedó demorado y los agentes le quitaron su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros con dos cargadores con 34 cartuchos y el chaleco antibalas.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) le dio aviso a la División Judiciales de la Unidad Regional II. Sin embargo, según pudo averiguar La Capital, no hay tareas investigativas en curso debido a la demora en la toma de la declaración a la mujer.