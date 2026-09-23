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Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Un futbolista argentino rescindió su contrato con el Padova de Italia y ahora jugará en un equipo del ascenso en Emiratos Árabes

23 de septiembre 2026 · 18:55hs
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Papu Gómez

Papu Gómez, en sus épocas felices en la selección argentina. Luego su carrera entró en un período oscuro. 

A los 38 años, Alejandro “Papu” Gómez decidió seguir su carrera futbolística en Emiratos Árabes. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 rescindió su contrato con el Padova de Italia y ahora jugará en el Forte Virtus, de la segunda división del país asiático.

Gómez rescindió de manera anticipada el contrato con Padova. El club donde jugará desde ahora es propiedad de un expresidente del Hellas Verona, también de Italia.

Gómez había llegado a Padova en junio de 2025, después de quedar libre tras su paso por Monza. Sin embargo, jugó poco, apenas nueve partidos en la Serie B. Su vínculo con Monza se había iniciado luego de cumplir una sanción de dos años por dopaje.

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La época dorada de "Papu" Gómez

En el pasado, Papu brilló en el Atalanta. Entre 2014 y 2021 disputó 252 encuentros y convirtió 50 goles. En la temporada 2019-20, registró además 16 asistencias, un récord en la Serie A para una temporada.

Antes de emigrar a Italia, en el país jugó en Arsenal y San Lorenzo. Luego pasó por Catania y Metalist Kharkiv, desde donde saltó al Atalanta. Después de su ciclo en Italia llegó al Sevilla, donde jugó 66 partidos.

En la selección, sumó 17 partidos y tres goles. El título mundial en Qatar llegó poco antes de que comenzara su peor época en el fútbol.

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Doping positivo y suspensión

En noviembre de 2022, cuando todavía jugaba para Sevilla, fue sometido a un control antidoping que dio positivo por terbutalina, una sustancia prohibida.

La Fifa lo suspendió por dos años y el Sevilla rescindió su contrato. Gómez cuestionó públicamente la duración del castigo y afirmó: “Tomás cocaína, fumás un porro y te dan seis meses. A mí me dieron dos años por tomar el jarabe de mi hijo”.

La suspensión terminó el 18 de octubre de 2025. Estuvo 776 días sin jugar. Ahora firmó contrato con Forte Virtus hasta junio de 2027.

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