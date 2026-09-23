Desde EEUU, Kicillof cuestionó el "milagro económico" de Milei

“Es una verdadera catástrofe”, graficó el gobernador bonaerense luego de compartir un desayuno de trabajo en Nueva York con el alcalde Zohran Mamdani y el presidente de España, Pedro Sánchez, entre otros dirigentes

El mandatario bonaerense, Axel Kicillof , cuestionó este miércoles desde Estados Unidos el supuesto “milagro económico” del gobierno de Javier Milei y aseguró que la Argentina está atravesando “una verdadera catástrofe” , durante un desayuno de alto nivel ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani .

“No solo no hay un milagro sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se perdieron miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo” , afirmó el bonaerense en su segundo día de visita a Estados Unidos.

Kicillof participó del encuentro convocado por Mamdani en la Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes de Nueva York, junto al presidente de España, Pedro Sánchez , empresarios y representantes de grupos inversores internacionales.

Del desayuno participaron también otros representantes de distintas delegaciones que asisten a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) , entre ellos, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Mia Amor Barbados Mottley, primera ministra de Barbados.

Dardos de Kicillof a Milei

“Quiero referirme a la propaganda que se ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un 'milagro económico' en la Argentina”, afirmó el bonaerense.

En ese sentido, sostuvo: “No solo no hay un milagro sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe”. Kicillof también se refirió a las transformaciones internacionales y consideró que la Argentina tiene posibilidades de aprovechar el nuevo escenario global por sus capacidades productivas, científicas e industriales.

El mandatario bonaerense junto al presidente español, Pedro Sánchez.

“Estamos atestiguando un cambio en el orden mundial y una profunda revolución tecnológica. Con todas sus capacidades científicas e industriales, la Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto, pero Milei las está desperdiciando por llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias”, aseveró.

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El gobernador bonaerense sostuvo, además, que el escenario internacional todavía está en proceso de transformación y planteó la necesidad de construir alternativas desde los países y sus sociedades.

“Esta reunión tiene ese objetivo: pensar desde nuestros pueblos, en conjunto, un orden mundial que reconozca la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad”, concluyó Kicillof.

Al mismo tiempo, el gobernador publicó en su cuenta de X que también mantuvo reuniones “con fondos de inversión internacionales que tienen títulos la provincia y participaron de la reestructuración de la deuda bonaerense”.

“Seguimos trabajando para defender los intereses de la provincia con la convicción de que necesitamos una Argentina que vuelva a crecer y generar oportunidades”, sentenció.