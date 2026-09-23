Damnificados por demoras en entregas de loteos acuden al Concejo Municipal

Se reunirán con ediles de la comisión de Planeamiento. El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario estudiará la actuación de esos profesionales

La comisión de Planeamiento del Concejo Municipal convocó para el 5 de octubre a damnificados por la demora en la entrega en tiempo y forma de lotes por parte de la desarrolladora Grupo Roma. La mayoría de los perjudicados habían adquirido terrenos en localidades cercanas a Rosario.

José Ellena, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), admitió que se recibieron varias denuncias y que la tarea de esa entidad es verificar la actuación de las empresas que intervinieron.

En declaraciones a LT8, el representante de Cocir expresó: "Hemos recibido a representantes de damnificaos y lo primero que hicimos fue solidarizarnos con cada uno de ellos. Cada una de esas personas representa una historia de esfuerzo y de sueños. A nosotros nos compete es lo correspondiente a la intervención de cada corredor inmobiliario que lo hizo en cada operación".

"Independientemente del cumplimiento del desarrollador, que es lo que las autoridades deberán establecer qué se hizo a partir de la denuncia, desde el Colegio debemos verificar que cada corredor que intervino haya sido claro y preciso en la información que brinda sobre el negocio que ofrece", señaló Ellena.

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El dirigente admitió que en el Cocir "se recibieron denuncias. Algunas se recibieron por mesa de entradas. Ahora, se tendrán que verificar todos los elementos que presenta esa denuncia, y si corresponde se derivará al Tribunal de Ética y se actuará en consecuencia".

Grupo Roma fue denunciado por incumplir con la entrega de lotes Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera

"El corredor inmobiliario, si bien no tiene responsabilidad sobre el cumplimiento del desarrollador, sí tiene la obligación de ser claro y preciso en cuanto a las condiciones de la operación y del inmueble en sí: que estén los planos aprobados, que conste el tiempo y forma de entrega. Tiene que constatar las condiciones generales de la operación", subrayó Ellena.

Cuántas denuncias llegaron al Colegio de Corredores

De acuerdo con las denuncias que llegaron al Cocir, en cuanto al número de damnificados "se habla de 850 familias y los loteos denunciados por irregularidades se encuentran en localidades como Ybarlucea, General Lagos, Pueblo Esther y Roldán. Y los incumplimientos datan de entre 2 y 8 años. Hay que determinar caso por caso".

"Toda persona perjudicada que haya sido atendida por un corredor inmobiliario tiene la posibilidad de presentarse en Cocir, y las esperamos para hacer la presentación correspondiente y verificar si el corredor actuó conforme a las cuestiones éticas del colegio", concluyó Ellena.