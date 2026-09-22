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Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

El Cuerpo Gobernante modificó por primera vez desde 1945 su doctrina sobre uno de los temas más controvertidos de la comunidad religiosa y dejó en manos de cada fiel la decisión de aceptar o rechazar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas de un donante.

22 de septiembre 2026 · 18:04hs
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Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, máxima autoridad de la organización, tomó una decisión que reordena décadas de doctrina sobre uno de los asuntos más sensibles para esa comunidad religiosa: los cuatro componentes principales de la sangre —glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas— dejaron de ser materia de postura colectiva y pasaron a ser una decisión de conciencia personal de cada creyente.

La determinación quedó plasmada en el Informe 2 del año 2026 y establece que ningún miembro de la congregación puede juzgar ni presionar a otro por la elección que haga frente a un tratamiento médico que implique esos productos derivados de la sangre de un donante. La medida rige desde la semana pasada.

Una postura que se sostuvo por 80 años

La postura histórica de los Testigos de Jehová sobre la sangre se apoya en un pasaje del libro bíblico de Hechos (capítulo 15) que exhorta a los cristianos a abstenerse de ella, por considerarla portadora de la vida sagrada dada por Dios. Desde 1945, la organización sostuvo que sus miembros no debían consumir sangre completa, transfundírsela ni donarla, y esa misma lógica se había extendido durante décadas a los cuatro componentes principales.

El cambio anunciado ahora se apoya en un argumento de tipo exegético. Según el comunicado del Cuerpo Gobernante, la Biblia no dice nada sobre el uso de la propia sangre en la atención médica y quirúrgica, ni regula explícitamente los componentes o fracciones que se obtienen de ella. Ante ese silencio de las Escrituras, el organismo invoca un pasaje de la Primera Carta a los Corintios para reconocer que no está autorizado a ir más allá de lo que el texto bíblico establece de forma concreta.

De la autotransfusión a los componentes de terceros

Este anuncio no aparece de manera aislada. Ya en marzo de este año, la cúpula de los Testigos de Jehová había habilitado las autotransfusiones de sangre antes de cirugías o intervenciones, bajo el argumento de que cada cristiano debe decidir cómo se usará su propia sangre en un procedimiento médico.

Ahora, tras continuar orando y estudiando el tema, el Cuerpo Gobernante decidió extender ese mismo principio —el de la decisión personal de conciencia— a los cuatro componentes de la sangre completa cuando provienen de otra persona. En términos prácticos, cada creyente deberá determinar por sí mismo si acepta o rechaza glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas de un donante, y también si dona o no esos componentes de su propia sangre.

Los avances de la medicina moderna, que demostraron la eficacia de los tratamientos y transfusiones para evitar riesgos, hicieron surgir "muchas preguntas sobre cómo aplicar los principios bíblicos en diferentes situaciones", explicó el organismo.

La prohibición sobre la "sangre completa" sigue vigente

El Cuerpo Gobernante aclaró que la prohibición de donar o recibir sangre completa se mantiene sin cambios: la nueva habilitación alcanza únicamente a los componentes o fracciones de la sangre, no a su totalidad.

El organismo fue enfático en remarcar que esta apertura no implica restarle seriedad al asunto. "El Cuerpo Gobernante sigue pensando que es un tema muy, muy serio", sostiene el informe, aunque subraya que su rol no es el de árbitro de la fe de los creyentes, sino el de colaborador para que cada uno pueda tomar su propia decisión.

Decisiones distintas, sin lugar a juicios

El propio comunicado anticipa que los fieles no llegarán todos a la misma conclusión: algunos rechazarán todos los componentes por considerar que aceptar cualquier parte de la sangre contradice los principios bíblicos, mientras que otros podrían aceptar algunos, argumentando que representan un porcentaje reducido de la sangre completa.

En cualquiera de los casos, el organismo recuerda que "cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios" y que "cada uno llevará su propia carga de responsabilidad", en referencia a pasajes de las cartas a los Romanos y a los Gálatas. La instrucción hacia las congregaciones es clara: ningún hermano tiene autoridad para intervenir en la decisión médica de otro ni para juzgarla.

El comunicado precisa además que no es necesario compartir una decisión médica personal con otras personas, más allá de los representantes consignados en la tarjeta de instrucciones médicas. Quienes busquen orientación pueden acudir al comité de enlace con los hospitales, que ayuda a encontrar médicos que respeten la conciencia del paciente y garantiza la confidencialidad de las decisiones tomadas.

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