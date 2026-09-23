Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

Por segundo año consecutivo, los juveniles de Newell's viajarán a los Estados Unidos para formar parte de uno de los torneos formativos más importantes del mundo del fútbol.
El club rojinegro participará con la categoría U16 de la segunda edición de la Messi Cup, del 25 de octubre al 1º de noviembre en Miami.
Por segundo año consecutivo, los juveniles de Newell's viajarán a los Estados Unidos para formar parte de uno de los torneos formativos más importantes del mundo del fútbol.
El certamen U16, que tuvo su primera edición a finales del 2025, duplicó su cantidad de participantes de un año a otro y contará con la presencia de equipos de 9 países y 3 continentes diferentes: Newell’s, Inter Miami, Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Inter, Arsenal, Flamengo, Palmeiras, River, Boca, Benfica, Ajax, Independiente del Valle y UE Cornellá.
En esta segunda edición, el Rojinegro estará conformado por futbolistas nacidos en los años 2010, 2011 en su mayoría y 2012; por lo tanto será Iván Borghello, entrenador de la 8va división, quien dirija técnicamente al equipo durante la competición.
El 50% de los profesores que participaron de la consulta de Coad respaldó la medida más dura. El mandato se debatirá este viernes en el plenario nacional.