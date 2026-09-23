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Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada durante una discusión

Naibi G. fue acusada de herir en el tórax con un cuchillo a Kevin Isaías Bustos el domingo en barrio Tiro Suizo. Quedó en prisión preventiva por tres meses

23 de septiembre 2026 · 16:58hs
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Kevin Bustos falleció tras ser trasladado por un vecino al Hospital Roque Sáenz Peña. El joven sufrió una herida en el tórax.

Celina Mutti Lovera

Kevin Bustos falleció tras ser trasladado por un vecino al Hospital Roque Sáenz Peña. El joven sufrió una herida en el tórax.

Una joven de 24 años fue imputada por el homicidio de su primo de 21, apuñalado la madrugada del domingo pasado durante una discusión en el barrio Tiro Suizo, en la zona sur de Rosario. El muchacho sufrió una herida en el tórax y alcanzó a avisarles a otros familiares que su prima lo había agredido antes de que lo trasladaran al Hospital Roquez Sáenz Peña, adonde falleció. La mujer quedó en prisión preventiva por tres meses.

Naibi G. fue sometida a audiencia imputativa este miércoles en el Centro de Justicia Penal por el crimen de su primo Kevin Isaías Bustos. Ocurrió en la primera hora del domingo en un domicilio de Pedro Pavía al 5100, un pasaje anteriormente llamado 552 que corre entre Lamadrid y Anchorena a la altura de Presidente Roca al 5100.

>>Leer más: Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

Durante la madrugada, un llamado a la central de emergencias 911 dio cuenta de un incidente familiar con un cuchillo y una persona herida en ese domicilio, al que acudieron efectivos policiales. Al llegar al lugar, según indicó la policía, una mujer de 53 años relató que su hija y su sobrino comenzaron a discutir y en esas circunstancias la joven tomó un cuchillo de la cocina con el cual lo atacó. Fue detenida en el lugar, donde se incautó el arma blanca usada en el ataque.

En la audiencia realizada ante el juez Rodrigo Santana., G. fue imputada como autora del delito de homicidio simple. De acuerdo con la reconstrucción que planteó la fiscal, el crimen ocurrió a las 0.59 cuando la imputada se encontraba con su primo Kevin Bustos y su hijo menor de edad. En ese momento se produjo una discusión entre ambos y “la imputada le propinó una estocada en el tórax del lado izquierdo de unos 12 centímetros con un arma blanca que tomó de la cocina”.

>>Leer más: Crimen en la zona sur de Rosario: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años oriundo de barrio Las Flores

Luego, el muchacho salió a la vereda donde estaba su tía y madre de la imputada, a quien le contó lo sucedido. Fue trasladado por un vecino al Hospital Roque Sáenz Peña, adonde falleció producto de las lesiones. El juez fijó el plazo de prisión preventiva hasta el 18 de diciembre próximo.

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